PSG inicia la defensa del título. Barcelona, Liverpool y Arsenal se miden en la Liga de Campeones

El director técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, da indicaciones a sus jugadores durante el partido de fútbol de la Supercopa de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa en Salzburgo, Austria, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) AP

El PSG recibe al Slovan Bratislava un día después de que 10 jugadores del plantel del entrenador Luis Enrique fueran nominados en la lista corta de 30 para el Balón de Oro.

Arsenal, el finalista derrotado en mayo, comienza en Napoli tras encabezar la clasificación de 36 equipos la temporada pasada con ocho victorias consecutivas y como el único club invicto.

Liverpool, seis veces campeón de Europa, bajo el nuevo entrenador español Andoni Iraola, recibe al Atlético de Madrid en una repetición de la jornada inaugural de hace un año, que se ganó 3-2 con un cabezazo del capitán Virgil van Dijk en el tiempo añadido.

Barcelona, cinco veces campeón, también empieza en casa contra Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst, quien regresa al Camp Nou, donde pasó cuatro años como jugador y ganó la Liga de Campeones en 2006.

Ese es uno de los dos partidos de inicio temprano a las 18:45 (16:45 GMT) en Europa Central. A la misma hora, el debutante Viking de Noruega comenzará en Stuttgart.

Sporting de Lisboa también recibe al Galatasaray en los partidos de las 21:00 (19:00 GMT).

El lento inicio de temporada del PSG

El PSG llega a la Liga de Campeones, después de no haber ganado ninguno de sus primeros tres partidos en la Ligue 1, para recibir al campeón eslovaco, que perdió sus ocho partidos cuando el formato de liga de 36 equipos debutó hace dos años.

Aun así, Luis Enrique suele lograr que su equipo alcance su mejor nivel en la segunda mitad de la temporada, cuando se ganan y se pierden los títulos.

En temporadas consecutivas en las que ganó la Liga de Campeones, el PSG terminó apenas 11.º y 15.º en la clasificación de 36 equipos y tuvo que pasar por la ronda de playoffs eliminatorios en febrero.

El PSG también cuenta con ocho jugadores que participaron en el Mundial más largo de la historia hasta el fin de semana final a mediados de julio y tuvieron un receso de pretemporada más corto.

El entrenador del Slovan, Yaya Touré, hará historia en la Liga de Campeones como el primer africano en conducir a un equipo a la fase principal de la competición.

Simeone: un veterano de la Liga de Campeones

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, se acerca a los 15 años en el club y comienza su 14.ª temporada consecutiva en la Liga de Campeones. Su equipo fue finalista derrotado —en ambas ocasiones contra el Real Madrid— en su primer y tercer intento de ganar el título europeo que todavía se le escapa al club.

El Atlético ha perdido sus dos últimas visitas a Anfield, aunque una victoria 3-2 en la prórroga allí en marzo de 2020 eliminó al entonces campeón vigente Liverpool en los octavos de final.

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FUENTE: AP