PSG deja escapar la ventaja y cae 2-1 ante el Mónaco en su primera derrota en Ligue 1

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Achraf Hakimi, derecha, del PSG, disputa el balón con Flavio Nazinho, izquierda, del Mónaco, durante el partido de fútbol de la Ligue 1 entre Paris Saint-Germain y Monaco, el viernes 4 de septiembre de 2026, en París, Francia. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

PSG perdió en casa ante el Mónaco 2-1 el mismo día en que el entrenador Luis Enrique acordó quedarse en el campeón europeo hasta 2030.

El PSG parecía encaminado a su primera victoria cuando Marquinhos adelantó al equipo local a los 31 minutos, pero el Mónaco reaccionó con goles de Flavio Nazinho a los 58 y Stanis Idumbo a los 72.

El Mónaco lidera la Ligue 1 como el único equipo que ha ganado sus primeros tres partidos.

PSG ya había empatado 2-2 con Rennes y Lille en sus dos primeros partidos. También perdió la Supercopa de Francia ante Lens 1-0 el mes pasado.

Su primera derrota en la liga llegó horas después de que el gigante francés anunciara ampliaciones de contrato para el entrenador Luis Enrique y varios jugadores.

João Neves, Lucas Beraldo, Senny Mayulu y Willian Pacho recibieron nuevos acuerdos hasta 2031, mientras que a Fabián Ruiz le ampliaron el contrato hasta 2028.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP