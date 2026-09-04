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PSG deja escapar la ventaja y cae 2-1 ante el Mónaco en su primera derrota en Ligue 1

Paris Saint-Germain sufrió su primera derrota de la temporada en la liga francesa el viernes, cuando dejó escapar una ventaja.

Achraf Hakimi, derecha, del PSG, disputa el balón con Flavio Nazinho, izquierda, del Mónaco, durante el partido de fútbol de la Ligue 1 entre Paris Saint-Germain y Monaco, el viernes 4 de septiembre de 2026, en París, Francia. (AP Foto/Aurelien Morissard)
Achraf Hakimi, derecha, del PSG, disputa el balón con Flavio Nazinho, izquierda, del Mónaco, durante el partido de fútbol de la Ligue 1 entre Paris Saint-Germain y Monaco, el viernes 4 de septiembre de 2026, en París, Francia. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

El PSG parecía encaminado a su primera victoria cuando Marquinhos adelantó al equipo local a los 31 minutos, pero el Mónaco reaccionó con goles de Flavio Nazinho a los 58 y Stanis Idumbo a los 72.

El Mónaco lidera la Ligue 1 como el único equipo que ha ganado sus primeros tres partidos.

PSG ya había empatado 2-2 con Rennes y Lille en sus dos primeros partidos. También perdió la Supercopa de Francia ante Lens 1-0 el mes pasado.

Su primera derrota en la liga llegó horas después de que el gigante francés anunciara ampliaciones de contrato para el entrenador Luis Enrique y varios jugadores.

João Neves, Lucas Beraldo, Senny Mayulu y Willian Pacho recibieron nuevos acuerdos hasta 2031, mientras que a Fabián Ruiz le ampliaron el contrato hasta 2028.

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