Proyectos eólicos están paralizados porque el Pentágono no completa sus revisiones, dice grupo

El Pentágono evalúa los proyectos de energía eólica durante el proceso de revisión de la Administración Federal de Aviación. Pero en las últimas semanas ha dejado de devolver cualquier proyecto a la FAA, lo que ha paralizado el proceso, afirmó la asociación industrial American Clean Power (ACP).

El Pentágono señaló en un comunicado el jueves que su oficina de autorización de emplazamientos está evaluando activamente proyectos de energía eólica en tierra para garantizar que no perjudiquen la seguridad nacional ni las operaciones militares, de conformidad con los requisitos legales y regulatorios —un proceso que implica una coordinación interinstitucional compleja y que requiere mucho tiempo.

Sin embargo, Jason Grumet, director ejecutivo de ACP, manifestó que nunca ha habido nada ni remotamente comparable a un atasco de este tamaño ni a una paralización casi total en las remisiones de vuelta a la FAA. Al calificarlo como una “moratoria de facto” sobre el nuevo desarrollo eólico terrestre, expresó que si los proyectos siguen estancados, se obstaculizaría de forma drástica a la industria en un momento en que se necesita esa energía para satisfacer la demanda y reducir las facturas de los servicios públicos.

Más de 250 proyectos están pendientes en más de 30 estados, con un total de al menos 30 gigavatios de energía que podrían abastecer a millones de hogares si se construyen los parques eólicos, indicó ACP. La energía eólica también es una solución frente al cambio climático, ya que genera electricidad de manera limpia sin emitir gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

El presidente Donald Trump ha hablado con frecuencia de su odio a la energía eólica y califica de feas a las turbinas. Al regresar al cargo, ordenó una suspensión temporal del arrendamiento y la concesión de permisos para proyectos de energía eólica. Un juez federal anuló esa orden. Trump es particularmente hostil con la eólica marina, y el gobierno empezó recientemente a recomprar arrendamientos para detener el desarrollo de la eólica marina.

ACP escribió al Pentágono en marzo para expresar su preocupación por el alcance y la duración de los retrasos en proyectos de energía eólica terrestre. En respuesta, el funcionario del Pentágono Robert Thompson escribió el 8 de abril que el departamento está trabajando activamente para garantizar la compatibilidad de los proyectos eólicos con la seguridad nacional, que su papel al evaluar propuestas de desarrollo energético, en particular turbinas eólicas, es intrínsecamente complejo y requiere tiempo, y que se realizará una revisión adicional “tan pronto como sea factible”.

Thompson, principal subsecretario adjunto del departamento para energía, instalaciones y medio ambiente, también indicó que ha habido retrasos debido al cierre del gobierno en otoño.

“El departamento tiene la intención de completar la revisión de las propuestas de todas las empresas de manera eficiente sin comprometer la integridad de la revisión”, señala la carta de Thompson.

Una carta aparte dirigida a un desarrollador de energía eólica, fechada el 9 de abril, plantea puntos similares.

Antes de que se construya un parque eólico, la FAA realiza una revisión para determinar si existen peligros para el tráfico aéreo, ya que las turbinas superan los 61 metros (200 pies). La FAA trabaja con funcionarios de defensa para evaluar si estas estructuras podrían suponer un riesgo para la seguridad nacional o interferir con radares. Los desarrolladores eólicos y los funcionarios de defensa negocian con frecuencia acuerdos de mitigación para atender cualquier inquietud.

Los parques eólicos son una opción atractiva para algunos agricultores y ganaderos, que ganan dinero al arrendar una parte de sus tierras mientras continúan con sus operaciones agrícolas. Los principales estados en energía eólica votaron por Trump en 2024: Texas, Iowa, Oklahoma y Kansas. La candidata demócrata Kamala Harris ganó Illinois, otro estado donde se utiliza esa energía.

Alrededor de 50 de los proyectos pendientes están en Texas.

Baringa, la firma global de consultoría, indicó que sus clientes también están diciendo que sus proyectos, algunas en distintas etapas de aprobación, y que no se está firmando nada. Muchos necesitan comenzar la construcción antes de la fecha límite del 4 de julio para calificar para créditos fiscales que están por expirar, pero no pueden hacerlo sin esas firmas, dijo Tom Harper, socio de Baringa. Y la mayoría se encuentra en etapas tardías de desarrollo, con una inversión considerable de tiempo y recursos, añadió.

Los desarrolladores eólicos detectaron por primera vez problemas el verano pasado, cuando acuerdos que ya habían firmado para mitigar posibles impactos adversos no estaban siendo refrendados por el Pentágono, pese a que antes esto era rutinario, señaló ACP.

La situación se agravó en las últimas semanas. El Pentágono dejó de emitir nuevos borradores de acuerdos de mitigación en febrero incluso después de que hubieran concluido las negociaciones, y luego en abril canceló reuniones para trabajar en esos acuerdos, indicó la asociación. La semana pasada, incluso el trámite rutinario de proyectos que no requerían medidas de mitigación se detuvo, afirmó ACP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP