Provincia de Alberta planea una votación pública sobre referéndum vinculante para salir de Canadá

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reúne con la premier de la provincia de Alberta, Danielle Smith, en su oficina, el viernes 8 de mayo de 2026, en Ottawa. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP, Archivo) AP

Danielle Smith señaló que, en cambio, los votantes decidirán si ha llegado el momento de celebrar un referéndum vinculante para independizarse de Canadá.

“Quiero ser clara. Apoyo que Alberta siga en Canadá, y así votaría sobre la separación en un referéndum provincial. También es la postura de mi gobierno”, indicó Smith en declaraciones televisadas.

La pregunta será si Alberta debe permanecer en Canadá o tomar medidas legales establecidas en la Constitución para celebrar un referéndum vinculante sobre su salida.

Un voto por el “sí” en un referéndum vinculante no activaría la independencia, pues aún tendrían que celebrarse negociaciones con el gobierno federal. Un fallo de la Corte Suprema de 1998 significa que las provincias no pueden separarse unilateralmente de Canadá.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal, destacó que Smith se ha opuesto públicamente a la independencia, por lo que algunas personas han comparado su postura con la del entonces primer ministro británico David Cameron antes del referéndum del Brexit, el cual aceptó como una forma de gestionar a una facción de su partido a pesar de que no quería que el Reino Unido dejara la Unión Europea.

“En términos políticos, Smith parece decidida a hacerlo para apaciguar a los partidarios de su propio partido que quieren un referéndum. Si no actúa en consecuencia, podría enfrentar un posible motín dentro de las filas de su partido", declaró Béland.

Horas antes, tres miembros del bloque parlamentario del Partido Conservador Unido de Alberta, al que pertenece Smith, aprobaron una moción en comité en la que le solicitaron a ella y su gabinete someter el tema a referéndum el 19 de octubre.

El gobierno liberal del primer ministro Mark Carney no respondió de momento al anuncio de Smith.

Carney ha estado trabajando con Smith para construir un oleoducto hacia la costa del Pacífico y así satisfacer a muchos habitantes de Alberta.

“Como parte de su énfasis en el desarrollo económico tras la guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos, Mark Carney claramente está más a favor de la construcción de oleoductos y de la industria energética que su predecesor, Justin Trudeau”, subrayó Béland.

Béland dijo que es probable que un referéndum arroje un resultado negativo.

“El apoyo a la independencia de Alberta está apenas por debajo del 30% y el porcentaje de personas que en verdad están comprometidas con la causa está por debajo del 20%, según datos de encuestas, así que las probabilidades de un voto de ‘sí’ parecen ser muy bajas en este momento, pero las campañas importan”, añadió.

El líder opositor a nivel federal, el conservador Pierre Poilievre, ha dicho anteriormente que él y todos los diputados conservadores presionarían para que Alberta siga siendo parte de Canadá.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP