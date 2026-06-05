Protestas, elecciones, Mundial y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

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Una manifestante posa para una foto con el rostro pintado con la frase "El femicida sos vos", durante una marcha que conmemora el aniversario del movimiento feminista "Ni Una Menos" en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

Los colombianos votaron en la primera vuelta de una elección presidencial, y los peruanos se preparaban para una segunda vuelta. México se alistaba para ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 29 de mayo y el 5 de junio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Marco Ugarte, radicado en Ciudad de México.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP