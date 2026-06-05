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Protestas, elecciones, Mundial y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Miles protestaron contra el femicidio en Buenos Aires, Argentina. Personas mayores pidieron mejores condiciones de salud y pensiones en la capital venezolana, Caracas. Docentes exigieron un aumento salarial en Ciudad de México y estudiantes en Chile se enfrentaron con la policía durante protestas contra los recortes propuestos al presupuesto de educación.

Una manifestante posa para una foto con el rostro pintado con la frase El femicida sos vos, durante una marcha que conmemora el aniversario del movimiento feminista Ni Una Menos en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Una manifestante posa para una foto con el rostro pintado con la frase "El femicida sos vos", durante una marcha que conmemora el aniversario del movimiento feminista "Ni Una Menos" en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

Los colombianos votaron en la primera vuelta de una elección presidencial, y los peruanos se preparaban para una segunda vuelta. México se alistaba para ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 29 de mayo y el 5 de junio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Marco Ugarte, radicado en Ciudad de México.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

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