Protestas por el combustible ponen al gobierno de Irlanda ante posible voto de censura

Ciclistas pasan junto a tractores que bloquean la calle O'Connell en el quinto día de una protesta nacional contra el precio del combustible, en Dublín, Irlanda, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Peter Morrison) AP

El primer ministro Micheál Martin anunció nuevos recortes de impuestos para intentar poner fin a la crisis, que comenzó después de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán cerró el estrecho de Ormuz, un canal vital para el petróleo mundial. Pero los partidos de la oposición arremetieron contra el gobierno por no responder antes y criticaron la ayuda que ofreció.

Sinn Fein, el mayor partido de la oposición, pidió la votación de censura prevista para la noche del martes. Pero el gobierno de coalición de Martin programado para antes una votación de respaldo que podría dejar sin efecto la moción de censura si se aprueba.

Un voto de censura obligaría al gobierno en el poder a dimitir y el Parlamento tendría que votar por un nuevo primer ministro para formar gobierno o convocar nuevas elecciones generales. Los partidos Socialdemócratas, Laborista, Pueblo Antes que el Lucro, Aontu, Verde e Irlanda Independiente han dicho que respaldarían la moción.

Las protestas comenzaron el 7 de abril con convoyes que avanzaban lentamente y congestionaban las carreteras. Crecieron a medida que se difundía la noticia en redes sociales, mientras camioneros, agricultores y operadores de taxis y autobuses bloqueaban infraestructura clave y la principal arteria de la capital, Dublín.

Los manifestantes pidieron topes de precios o recortes de impuestos para aliviar el disparado costo del combustible, que, según afirmaron, sacará a la gente del negocio.

Martin sostuvo que el gobierno puede aprender de las protestas, pero defendió la respuesta de la policía y el ejército para despejar los bloqueos en la única refinería de petróleo del país, en Whitegate, en el condado Cork, y en varios depósitos. Estos bloqueos hicieron que más de un tercio de las bombas de gasolina se quedaran sin combustible.

“Tuvimos que despejar Whitegate y los puertos porque exportamos un 90% de todo lo que producimos en este país”, expresó Martin. “Los puertos son el sustento de la economía, y si los puertos hubieran estado bloqueados durante cualquier período de tiempo, la gente habría perdido empleos, la producción a tiempo parcial se habría detenido, y habría sido muy, muy grave”.

Las manifestaciones fueron toleradas hasta el fin de semana, cuando la policía utilizó gas pimienta en enfrentamientos con algunos manifestantes y un camión del ejército derribó una barricada de troncos en el puerto de Galway. Muchos manifestantes dijeron que lograron su objetivo al conseguir que el gobierno cediera.

Los legisladores también tenían previsto votar el martes sobre el paquete de apoyo al combustible por un monto de 505 millones de euros (595 millones de dólares), que, según Martin, aliviará algunas presiones del costo de vida.

El paquete incluiría pagos directos a camioneros y a operadores de autobuses escolares, así como subsidios al combustible para las industrias agrícola y pesquera. La medida de alivio seguiría a una rebaja fiscal de 250 millones de euros aprobada hace tres semanas.

Sinn Fein criticó al gobierno de coalición de Fianna Fáil y Fine Gael por no haber protegido a la gente del aumento del precio del combustible, por no haber convocado al Parlamento para debatir la crisis durante un receso por vacaciones y por responder con lo que calificó de medidas a medias. ________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP