Protestas en Bolivia mantienen varados a más de 250 migrantes venezolanos y colombianos

Varias personas rodean las barricadas levantadas por los manifestantes en la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto, Bolivia, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

A su vez, la ministra de Salud, Marcela Flores, informó que un menor de 12 años falleció porque no pudo ser auxiliado a causa de los bloqueos.

Los venezolanos son el grupo más numeroso. Familias con menores y adultos mayores permanecen en terminales de transporte y reciben asistencia humanitaria en la ciudad Oruro, en el occidente boliviano. Los colombianos están en tránsito hacia la frontera con Perú, explicó a The Associated Press Juan Arroyo, delegado de la defensoría en esa ciudad.

“No pueden continuar viaje, al no tener papeles regresaban por tierra. Los colombianos dicen tener papeles y están en mejor situación”, precisó Arroyo.

El presidente Rodrigo Paz enfrenta las más duras protestas desde que asumió el poder en noviembre. Los manifestantes exigen su renuncia ante la falta de respuestas a la crisis económica y la escasez de alimentos y combustible. El anuncio de Paz de que hará ajustes en su gabinete para incorporar a sectores sociales no contribuyó a reducir el conflicto. Mediadores como la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo buscan acercar a las partes.

Analistas coinciden en que el gobierno apuesta al desgaste de los movilizados y que la chispa que encendió el estallido fue la importación de gasolina de mala calidad que afectó a vehículos del transporte público, que emplea a buena parte de los trabajadores informales que equivalen al 85% de la fuerza laboral.

El viernes se observaba menos tensión en La Paz, la capital política del país y epicentro de las protestas. Los cortes en los accesos a la ciudad la han dejado con escasos alimentos, precios disparados, poco combustible y hospitales con reservas mínimas de oxígeno.

En paralelo, organizaciones ciudadanas protagonizan marchas para rechazar los bloqueos y piden medidas firmes al gobierno, que ha descartado utilizar la fuerza para despejar los cortes, dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Vecinos han salido a “desbloquear” las calles en la ciudad vecina de El Alto que el viernes registraba menos cortes que en días pasados, informó el comandante de la policía Fernando Rojas.

Miles de camiones y vehículos siguen varados en las carreteras y las pérdidas suman más de 600 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Industrias.

Paz ha recibido amplio apoyo internacional y ayuda humanitaria de Argentina y Chile.

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La periodista de AP Nayara Batschke colaboró en esta nota desde Santiago de Chile.

FUENTE: AP