Protestan por prohibición de manifestaciones en el Congo mientras avanza el brote de ébola

Trabajadores sanitarios atienden a un paciente con ébola en el Centro de Tratamiento Rwampara en Ituri, Congo, el 18 de junio de 2026. (Foto AP/Moses Sawasawa) AP

La decisión anunciada el fin de semana se produjo mientras el brote de un tipo de ébola sin tratamiento ni vacuna aprobados sigue creciendo, con 1.307 personas infectadas y 377 fallecidas en tres provincias del este del país. Podría ser el peor brote de ébola hasta ahora.

El Ministerio del Interior indicó el sábado que las concentraciones y manifestaciones estaban prohibidas en las provincias de Kinshasa, Tshopo, Haut-Uele y Bas-Uele, a medida que aumentan los temores de que el brote se extienda a nuevas zonas. Ninguna de las provincias tiene casos confirmados.

Por separado, el alcalde de Goma, la ciudad más grande del este del Congo y ahora bajo el control del grupo rebelde M23 respaldado por Ruanda, también prohibió el lunes las concentraciones públicas y las manifestaciones, incluidas las celebraciones vinculadas a eventos deportivos. El Congo participa en su primer Mundial en más de medio siglo.

La oposición política ha denunciado la prohibición por considerarla inconstitucional. Prince Epenge, portavoz de la coalición Lamuka, ha señalado que la medida busca impedir una manifestación prevista en la capital, Kinsasa, a comienzos de julio. La protesta es contra los cambios constitucionales propuestos que permitirían al presidente Felix Tshisekedi postularse para un tercer mandato.

Organizaciones de la sociedad civil también condenaron la prohibición en un comunicado el lunes, al citar la libertad de expresión y la libertad de reunión.

En un discurso televisado anoche, Tshisekedi anunció un plan de respuesta de 319 millones de dólares al brote de ébola, y pidió a la población respetar las directrices sanitarias, reportar casos sospechosos y no ceder ante la desinformación. No abordó directamente las prohibiciones.

“El ébola no es ni un rumor ni una fuente de vergüenza”, declaró el mandatario. “Es una emergencia sanitaria que exige responsabilidad, solidaridad y verdad”.

Trabajadores de la salud han reportado escepticismo y ataques por parte de residentes en las zonas afectadas de las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

También se han confirmado casos en la vecina Uganda, así como uno en Francia en un médico que regresó del Congo.

La ONU advirtió el martes en un informe que, si el virus se propaga a otros países vecinos, incluidos Ruanda y Angola, podría costarle a África hasta 3.600 millones de dólares y provocar la pérdida de 328.000 empleos.

Luego de más de un mes de que inició brote, las autoridades creen que este sigue superando los esfuerzos de respuesta y nadie conoce su verdadera magnitud. No han identificado al paciente cero y tienen dificultades para rastrear los casos de contacto.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la violencia de los rebeldes en el este del Congo está complicando la respuesta a la enfermedad. En Ituri, ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas, respaldadas por el grupo extremista Estado Islámico, han cortado el acceso a muchas aldeas y obligado a la gente a huir de sus hogares, lo que se suma a campamentos ya saturados de personas desplazadas por años de conflicto.

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Pronczuk informó desde Dakar, Senegal, y Janvier Barhahiga, en Bukavu, Congo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP