Prorrusos incendian un tren y equipo ferroviario en Letonia, dice servicio de seguridad

Un tren y parte de la infraestructura ferroviaria fueron incendiados en agosto en Letonia por dos personas que actuaban a favor de Rusia, informó el miércoles el Servicio de Seguridad del Estado de Letonia, en el más reciente de una serie de avisos de funcionarios occidentales que afirman que el Kremlin ataca infraestructura crítica en toda Europa.

El servicio de seguridad indicó que las dos personas prendieron fuego al tren y a algunos armarios de relés ferroviarios —cajas que contienen equipos para controlar el movimiento de los trenes— y que además filmaron el ataque. El material de video fue enviado posteriormente a las personas que encargaron el incendio, quienes lo utilizaron con fines propagandísticos para afirmar que el incendio se había producido en Ucrania, señaló el servicio.

El incendio de agosto forma parte de al menos 151 incidentes de sabotaje y actividad maliciosa en toda Europa registrados por The Associated Press y vinculados a Rusia por autoridades occidentales desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú, iniciada en febrero de 2022. Las autoridades sostienen que uno de los objetivos de los ataques es socavar el apoyo a Ucrania, sembrar miedo y discordia en las sociedades europeas y agotar los recursos de investigación. Rusia suele utilizar intermediarios para este tipo de ataques y algunos de los perpetradores dicen no tener idea de que han sido contratados por Moscú.

Funcionarios polacos dijeron en noviembre que los servicios de inteligencia de Rusia estaban detrás de varios incidentes de sabotaje en una línea ferroviaria utilizada para entregar ayuda a Ucrania.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó en enero que dos plantas de cogeneración de calor y electricidad que suministran calefacción a casi medio millón de clientes, así como múltiples parques eólicos y solares, fueron atacados por hackers “directamente vinculados a los servicios rusos”.

En diciembre, autoridades danesas dijeron que diversos ciberataques efectuados por Rusia en 2024 contra una empresa de suministro de agua dejaron a algunas viviendas sin el vital líquido, mientras que la policía noruega informó en agosto que hackers prorrusos abrieron a distancia una válvula en una presa, lo que permitió que el agua se derramara.

Los ciberataques demuestran la vulnerabilidad de la infraestructura crítica europea y forman parte de una preocupante tendencia que sugiere que Moscú está adoptando una “postura más agresiva” hacia los países europeos que considera adversarios, manifestó Ciaran Martin, exjefe del Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido.

Parte de ello implica actividad “ciber-cinética”, en la que hackers vinculados a Rusia cambian variables en un sistema para provocar un impacto físico, como alterar los flujos de agua, declaró Martin a la AP.

Funcionarios italianos también investigan el sabotaje de varias líneas ferroviarias de alta velocidad el primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina en febrero. La agencia de noticias ANSA informó que se realizaron quemaduras o cortes en distintas partes de la infraestructura, lo que afectó a miles de pasajeros. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que varios ciberataques originados en Rusia también tuvieron como objetivo los Juegos Olímpicos de Invierno, incluidos sitios web vinculados a la justa deportiva, así como hoteles en Cortina y páginas del ministerio de Exteriores.

Líneas ferroviarias de alta velocidad en Francia también fueron saboteadas en 2024 el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano. Ni Italia ni Francia han atribuido oficialmente el sabotaje ferroviario. El Kremlin declaró anteriormente a la AP que niega cualquier implicación en una campaña de sabotaje.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

