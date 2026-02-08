Programa libre de Ilia Malinin asegura oro para EEUU en patinaje artístico en Milán-Cortina

Compartir en:









El estadounidense Ilia Malinin compite durante el evento por equipos masculino de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) AP

El llamado "Dios del Cuádruple", de 21 años, aterrizó cinco saltos cuádruples y obtuvo 200.03 puntos por su programa libre, compensando su mediocre programa corto —al menos según sus altos estándares— de la noche anterior. Sato lo siguió con tres cuádruples en su programa, pero solo pudo lograr 194.86 puntos, dejando a los japoneses con una segunda medalla de plata consecutiva en el evento por equipos.

Estados Unidos terminó con 69 puntos mientras que Japón finalizó con 68. Matteo Rizzo ofreció uno de los mejores programas libres de su carrera para darle la medalla de bronce a la anfitriona Italia con 60 puntos.

Georgia terminó en el cuarto puesto con 56. Aún no ha ganado medalla en ningún deporte en los Juegos de Invierno.

Las duplas fueron las primeras en el hielo el domingo por la noche, y Ellie Kam y Danny O’Shea ofrecieron el mejor programa libre de su carrera en parejas cuando Estados Unidos más lo necesitaba, superando a los canadienses para evitar perder un punto muy necesario ante el equipo japonés ganador de parejas.

Kam y O’Shea obtuvieron 135.36 puntos por su programa. Miura y Kihara ganaron el segmento con el mejor puntaje de su carrera de 155.55 puntos, acercando a los japoneses a dos puntos de los estadounidenses con dos eventos restantes.

Luego las mujeres tomaron el escenario con Estados Unidos intercambiando a la campeona mundial Alysa Liu por Amber Glenn.

Kaori Sakamoto, la medallista de bronce individual en los Juegos de Beijing, ganó el programa libre con 148.62 puntos, llevando a Japón a un empate por el liderazgo. Anastasiia Gubanova tomó el segundo lugar en el programa libre mientras intentaba mantener a Georgia en la carrera por el bronce. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP