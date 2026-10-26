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Pritchard enciende el tercer cuarto con 5 triples y Boston aplasta a Chicago 134-99

BOSTON (AP) — Payton Pritchard encestó sus cinco intentos de triple durante el gran tercer cuarto de Boston y terminó con 28 puntos para guiar a los Celtics a una victoria de 134-99 sobre los Bulls de Chicago la noche del lunes.

Jayson Tatum aportó 23 unidades, siete rebotes y seis asistencias, y Paul George anotó 16 tantos por Boston (2-1), que superó a Chicago 39-21 en el tercer periodo, cuando Pritchard sumó 19.

Norman Powell encabezó a los Bulls (1-3) con 20 puntos.

Boston nunca estuvo abajo, abrió una ventaja de 16 al inicio del segundo cuarto, llegó al descanso arriba por 12 y se fue con 30 de ventaja tras tres periodos. Tatum anotó 19 de sus puntos en la primera mitad, incluida una penetración sobre la bocina al final del primer cuarto y un triple lejano con 0,8 segundos por jugar en el segundo.

Los Celtics no jugaban desde que ganaron su debut en casa ante los Knicks, campeones defensores, el viernes, cuando Tatum los cargó con 36 puntos y, durante su conferencia de prensa posterior al partido, intentó restarle importancia a cualquier posible roce con su excompañero Jaylen Brown, quien fue traspasado a Filadelfia durante la temporada baja.

Brown, sin embargo, no dejó que esa percepción se desvaneciera del todo un par de días después.

George, Pritchard y Sam Hauser encestaron cada uno un triple durante un tramo de 93 segundos que amplió la ventaja de Boston a 89-70 en la parte final del tercer cuarto.

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