Pritchard anota 30 y los Celtics vencen 125-111 a los Bulls en su debut en la Copa NBA

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Payton Pritchard, de los Celtics de Boston, celebra después de encestar un triple frente a los Bulls de Chicago durante la primera mitad del juego de balocesto de la Copa NBA, el viernes 30 de octubre de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Jayson Tatum sumó 26 unidades en 34 minutos. Paul George terminó con 18, además de ocho asistencias para Boston, que ganó sus últimos cuatro partidos.

Los Celtics ampliaron la ventaja a 32 con 1:52 por jugar en la primera mitad. Chicago no recortó la diferencia hasta el cuarto periodo, después de que los titulares de Boston ya habían sido mandados a descansar.

Pritchard marcó el ritmo del ataque de los Celtics desde temprano, al anotar 20 puntos en la primera mitad en otra gran noche contra los Bulls, después de encestar 28 en 22 minutos en una victoria de Boston sobre Chicago el 26 de octubre. En el partido, acertó 9 de 17 tiros.

Boston también dominó el juego en la pintura, con 56 puntos en esa zona.

Caleb Wilson aportó 23 puntos para los Bulls, que han perdido cuatro partidos consecutivos. Norman Powell terminó con 16 puntos y Matas Buzelis añadió 14.

Chicago lanzó apenas para 38% (35 de 92) en tiros de campo y 30% (15 de 50) desde la línea de triples.

Boston venció a Chicago por 35 puntos el lunes, al convertir 25 pérdidas de balón de los Bulls en 39 puntos. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

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