Principal argentino acusado de muerte de Maradona dice médicos declaran en su contra bajo presión

Un póster de la leyenda del fútbol Diego Maradona cuelga en las afueras del estadio La Bombonera en Buenos Aires, martes 14 de abril, 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

“Veo que todas las balas vienen hacia mi y me voy a defender”, dijo Luque ante el tribunal en las afueras de Buenos Aires que lo juzga junto a otras seis personas que estuvieron al cuidado médico de Maradona días antes de su muerte el 25 de noviembre de 2020.

El excapitán de la selección que conquistó el Mundial en 1986 falleció de un ataque cardiaco, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Los siete procesados están imputados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

“Entiendo que todos los médicos que vienen a declarar están presionados y tienen temor, por las partes, por el juicio”, señaló Luque sobre los estudios y testimonios de distintos especialistas que lo señalan como uno de los principales responsables de haber actuado con negligencia en el cuidado del exfutbolista.

El que fuera médico de cabecera de Maradona recalcó que es “neurocirujano cuando sucede todo este evento y lo que menos pensé que de la parte cardiológica me acusarían a mi”.

Luque ha declarado varias veces durante el juicio en encendidas defensas de su proceder. Familiares de Maradona y médicos han declarado que la casa donde el exfutbolista estaba internado, al cuidado de Luque y el resto de los profesionales de la salud acusados, carecía de la aparatología adecuada para tratarlo y que estaba anormalmente hinchado a causa de un edema al momento de morir.

Una junta médica con diferentes peritos determinó en 2021 que el equipo tratante ignoró las señales de riesgo cardiovascular que padecía Maradona. Concluyó que este último padecía una miocardiopatía dilatada que provocó una insuficiencia cardíaca.

“No soy perito pero tengo capacidad de análisis de la bibliografía científica”, se defendió Luque. “Nadie va poder sostener acá lo de la miocardiopatía dilatada. El diagnóstico que hace la junta no es correcto y yo me tengo que defender".

También negó que Maradona sufriera un edema generalizado. “Si no hay edema, no hay paciente que descuidamos", afirmó mientras mostraba imágenes de la autopsia del exfutbolista en una pantalla.

Luque apuntó que Maradona era de carácter difícil y tenía lucidez y autonomía para decidir sobre su salud. “Había que bancarlo (aguantarlo) a Diego....Perdón, en su memoria, pero había que bancarlo”.

Asimismo indicó que él fue la persona “que más contacto tuvo con el paciente y que más quería ayudar... es lo más fácil dirigirse contra mi”.

Además de Luque y Cosachov, están imputados el psicólogo Carlos Díaz y los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; también el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista.

————-

En esta nota colaboró la periodista de AP Almudena Calatrava

FUENTE: AP