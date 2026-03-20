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Princesa heredera de Noruega habla de sus vínculos con Epstein

OSLO, Noruega (AP) — La princesa heredera de Noruega manifestó que el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein la manipuló y engañó, y que se sintió insegura durante un encuentro con el financiero estadounidense en 2013 en su mansión de Palm Beach, Florida.

La princesa noruega Mette-Marit en Skaugum, la residencia oficial, cerca de Oslo, el 17 de mayo del 2023. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP)
La princesa noruega Mette-Marit en Skaugum, la residencia oficial, cerca de Oslo, el 17 de mayo del 2023. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP) AP

Mette-Marit está casada con el príncipe heredero Haakon, el sucesor al trono. Ella y Haakon hablaron el jueves con la emisora noruega NRK en una entrevista de 20 minutos que se realizó el mismo día en que concluyó el juicio penal contra su hijo, Marius Borg Høiby.

Los fiscales han solicitado una pena de prisión de siete años y siete meses por los cargos contra Høiby, quien niega las acusaciones de violación. Él es hijo de Mette-Marit de una relación anterior. Se espera un veredicto a principios de junio.

La entrevista del jueves con NRK no incluyó revelaciones explosivas, pero marcó la primera vez que la pareja real se sentó con periodistas para abordar las repercusiones de los vínculos de la princesa con Epstein. Su relación ha suscitado preguntas sobre su criterio, aunque no se le acusa de ninguna irregularidad.

La entrevista tuvo un tiempo limitado debido a la salud de Mette-Marit; padece fibrosis pulmonar, que provoca graves problemas respiratorios.

Mette-Marit ya se había disculpado por la situación en la que puso a la familia real. Conoció por primera vez al financiero en 2011 y el contacto entre ambos continuó hasta 2014. Los archivos de Epstein contenían cientos de menciones a la princesa heredera, quien afirmó en 2019 que lamentaba haber tenido contacto con él.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de haber abusado sexualmente de niñas menores de edad en sus viviendas en Estados Unidos. Mette-Marit declaró a NRK que no sabía que era un delincuente sexual y abusador; dijo que solo lo vio interactuar con adultos y que nunca presenció nada ilegal.

También comentó a NRK que siente un grado de culpa por las víctimas de Epstein y que ha pasado años procesando su relación y las acusaciones en su contra. Señaló que asume la responsabilidad por no haber investigado a fondo sus antecedentes.

Los archivos de Epstein incluyen intercambios de correos electrónicos entre ambos y mostraron una relación que algunos percibían como una amistad cercana. En un mensaje, Mette-Marit le escribió a Epstein: “me estimulas el cerebro”.

En octubre de 2012, Epstein escribió que estaba en París “buscando esposa”. Mette-Marit respondió que París era “buena para el adulterio”, pero que las “escandinavas” eran “mejor material de esposa”.

En otro conjunto de mensajes, los correos mostraron que Mette-Marit tomó prestada durante varios días en 2013 una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida. Mette-Marit explicó que la estadía se organizó a través de un amigo en común, y que fue esa visita la que derivó en el encuentro que la dejó tan insegura que llamó a Haakon a su casa.

Ella se negó a dar más detalles durante la entrevista con NRK, pero indicó que continuó en contacto con Epstein porque fue ingenua y había sido manipulada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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