Primer submarino nombrado en honor de Massachusetts se une a la flota de la Marina de EEUU

Un marinero monta guardia cerca de la vela del USS Massachusetts, el nuevo submarino nuclear de ataque de la Marina estadounidense, el viernes 27 de marzo de 2026, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

El nuevo submarino de ataque rápido de la clase Virginia, que puede sumergirse a profundidades superiores a 240 metros (800 pies), fue bautizado el 6 de mayo de 2023 por la madrina del buque, Sheryl Sandberg, exdirectora de operaciones de Meta. Este es el 25to submarino de su clase coproducido por General Dynamics Electric Boat y Newport News Shipbuilding, y el quinto buque de la Marina de Estados Unidos nombrado en honor a Massachusetts.

“Poder tomar una embarcación desde su nueva construcción y ver cómo se construye junto con el astillero, entrenar con nuestro equipo y traerlo por primera vez al puerto de Boston es algo realmente asombroso”, manifestó el viernes, antes de la ceremonia, el comandante del submarino, Mike Siedsma, un veterano de la Marina con 21 años de servicio que ha trabajado en cuatro clases distintas de submarinos. “Revisé los libros de historia. No creo que hayamos tenido un submarino en el puerto de Boston desde finales de la década de 1980 o principios de la de 1990”.

Durante la ceremonia de puesta en servicio del sábado en el puerto de Boston, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, dijo que el evento pone de relieve los “profundos vínculos del estado con la historia marítima y militar de nuestra nación, y nos enorgullece ver que ese legado continúe con esta próxima generación de servicio”.

“La puesta en servicio del USS Massachusetts es un momento de orgullo para Massachusetts y para nuestro país, especialmente a medida que nos acercamos al 250mo aniversario de nuestra nación”, afirmó. “Este barco continúa una larga tradición de servicio y refleja la fortaleza y la dedicación de los marineros que servirán a bordo”.

Siedsma no indicó hacia dónde se dirige el submarino, que costó más de 2.800 millones de dólares, pesa unas 8.000 toneladas y puede transportar 24 misiles de crucero Tomahawk. Un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka a principios de este mes en la guerra con Irán.

“La situación geopolítica es muy interesante”, comentó Siedsma. “Lo importante que hay que recordar es que lo que estamos haciendo es demostrar el poder de la Marina de Estados Unidos”.

La tripulación, de 147 integrantes, también incluye a 39 mujeres, 16 años después de que se levantara la prohibición de que las mujeres sirvieran en submarinos. El USS New Jersey, que fue puesto en servicio en 2024, fue el primer submarino diseñado y construido con modificaciones para una tripulación integrada por hombres y mujeres.

“El barco está diseñado intencionalmente para que mujeres y hombres puedan servir en él. Eso es bastante emocionante. El 25% de esta tripulación es femenina”, dijo Sandberg. “Esas marineras no solo me inspiran a mí. Inspiran a cada niña a creer que puede hacer cualquier cosa”.

Este es el quinto buque de la Marina nombrado en honor al estado. El primero fue el USS Massachusetts, un vapor construido en 1845. El último fue el USS Massachusetts, BB 59, puesto en servicio en 1942 como un acorazado rápido de la clase South Dakota. Pasó la mayor parte de su tiempo en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

La puesta en servicio también le recordó a Sandberg el papel que el estado desempeñó en la fundación de Estados Unidos y cómo “la gente todavía lucha por las mismas libertades por las que luchaban los colonos originales”.

Los reporteros que recorrieron el submarino el viernes fueron conducidos más allá de la sala de control, bajaron a la sala de torpedos y entraron al comedor. La cámara de oficiales, donde comen los militares de alto rango, también cuenta con un estante para tazas construido con madera de condados de Massachusetts. Fue donado por “This Old House”, el programa de televisión sobre mejoras del hogar.

“Fue una donación increíble. Una conexión muy buena con el estado y la mancomunidad”, señaló Siedsma. “Es hermoso”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP