Primer ministro canadiense promete un mejor país tras plan de Alberta de buscar la independencia

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hace una declaración en la Biblioteca del Parlamento en Centre Block de la Colina del Parlamento, en Ottawa, el viernes 22 de mayo de 2026. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP) AP

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, señaló el jueves que el 19 de octubre se celebrará una votación para determinar si Alberta debe seguir siendo parte de Canadá o dar pasos legales en virtud de la Constitución para convocar un referendo vinculante sobre su separación. Eso quedó por debajo de los deseos de los activistas que han buscado un referendo inmediato para separarse de Canadá.

Carney, en sus primeras declaraciones desde el anuncio de Smith, afirmó que los habitantes de Alberta han hecho enormes contribuciones a Canadá.

“Canadá es el mejor país del mundo, pero puede ser mejor y estamos trabajando para mejorarlo. Trabajamos con Alberta para optimizarlo”, dijo Carney, mientras recorría los edificios del Parlamento que están en remodelación.

El primer ministro indicó que su gobierno trabaja para construir un nuevo oleoducto desde Alberta hasta la costa del Pacífico. Muchos habitantes de Alberta se han quejado durante mucho tiempo de que Ottawa no ha hecho lo suficiente para llevar al mercado las vastas reservas de petróleo de la provincia.

Smith reiteró el jueves que apoya que Alberta permanezca en Canadá. Algunas personas han comparado su postura con la del entonces primer ministro británico David Cameron antes del referendo del Brexit, que asumió como una forma de gestionar a una facción ruidosa de su partido gobernante, aunque no quería que Reino Unido abandonara la Unión Europea.

Un voto positivo en un referendo no desencadenaría la independencia. Tendrían que llevarse a cabo negociaciones con el gobierno federal.

Ian Brodie, exjefe de gabinete del ex primer ministro conservador Stephen Harper y actual profesor de ciencias políticas en la Universidad de Calgary, comentó que Smith parece estar procediendo con mucho cuidado.

“Una votación para ver si la gente siquiera quiere una votación. Es una buena manera de permitir que los votantes indecisos se inclinen en contra de la separación”, explicó.

Jeff Rath, el abogado de Stay Free Alberta, el grupo que reunió firmas para intentar forzar un referendo de separación, calificó la medida como un insulto para quienes buscan la independencia. Cam Davies, líder del Partido Republicano de Alberta, a favor de la independencia, coincidió y tildó la pregunta del referendo de Smith de “pusilánime”.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal, dijo que Smith parece comprometida a apaciguar a los simpatizantes de su propio partido que quieren un referendo. Béland sostuvo que es probable que un posible referendo arroje un resultado negativo, ya que el apoyo a la separación es ligeramente inferior al 30%, pero añadió que las campañas sí importan.

Candace Laing, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Canadá, criticó la decisión de Smith y afirmó que las empresas de todo Canadá, incluidas las de Alberta, necesitan previsibilidad para invertir, crear empleos, atraer talento y desarrollar grandes proyectos.

“La incertidumbre prolongada en torno a una separación constitucional o política conlleva riesgos reales para la confianza de los inversionistas, el crecimiento económico y la competitividad global de Canadá, en el peor momento posible”, escribió Laing en un comunicado.

James Moore, exministro del gabinete conservador federal, también cuestionó la decisión.

“Un referendo que dividirá a tu partido y hará que la provincia parezca inestable para la inversión, todo para reafirmar finalmente el statu quo constitucional, es una decisión extraña”, publicó Moore en redes sociales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP