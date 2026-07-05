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Primaria demócrata en Michigan queda entre dos candidatos tras retiro de McMorrow

La demócrata de Michigan Mallory McMorrow suspendió el domingo su campaña para el Senado, lo que transforma la contienda del partido para ese escaño senatorial apenas un mes antes de las primarias.

Mallory McMorrow, senadora estatal demócrata de Michigan, en Detroit, el 19 de abril del 2026. (AP foto/Jose Juarez)
Mallory McMorrow, senadora estatal demócrata de Michigan, en Detroit, el 19 de abril del 2026. (AP foto/Jose Juarez) AP

McMorrow no explicó su inesperada decisión en el anuncio que publicó en redes sociales, pero estaba bajo una intensa presión de algunos miembros de su partido para que la carrera quede entre la representante Haley Stevens y el favorito de los progresistas, Abdul El-Sayed.

El escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters es uno que el partido debe conservar si espera recuperar la mayoría del Senado en las elecciones de mitad de mandato de este otoño.

“Hoy anuncio que estoy suspendiendo mi campaña para el Senado de Estados Unidos”, escribió McMorrow.

“Y lo hago con un profundo, profundo sentimiento de gratitud. Por nuestros miles de voluntarios, por todos los que donaron lo que pudieron — construyendo una campaña sin un solo dólar de comités de acción política corporativos. Por mi equipo, que levantó este grupo desde cero. Gracias”, manifestó.

La contienda del 4 de agosto ha dividido a los demócratas en líneas ideológicas, con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, respaldando a Stevens y El-Sayed atrayendo el apoyo del senador de Vermont Bernie Sanders y de aliados como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, aunque El-Sayed se identifica como progresista y no como socialista democrático.

Algunos demócratas del establishment temen que las políticas de El-Sayed socaven las posibilidades del partido en la elección general de este otoño.

Con McMorrow fuera de la contienda, el establishment cree que será más fácil derrotar a El-Sayed.

El ganador de las primarias previsiblemente se enfrentará al republicano Mike Rogers, quien perdió ante la ahora senadora Elissa Slotkin en 2024.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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