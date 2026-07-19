Presuntos piratas somalíes secuestran un petrolero con bandera de Tanzania procedente de Yemen

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Las autoridades locales indicaron que el petrolero comercial fue trasladado después a aguas frente a la región nororiental somalí de Bari.

El MT ASANA, un petrolero de uso general, fue capturado el viernes tras zarpar de Mukalla, Yemen, señalaron. La embarcación está retenida ahora frente a la costa de Caluula, en la región de Bari del estado semiautónomo de Puntlandia.

Según personas que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el incidente públicamente, el barco fue secuestrado por siete piratas somalíes armados.

Datos públicos de seguimiento de embarcaciones revisados por The Associated Press mostraron que el MT ASANA transmitía su posición el viernes mientras avanzaba lentamente por el golfo de Adén, con Bosaso, Somalia, como destino. La embarcación navegaba a unos 2 nudos, una velocidad inusualmente baja que coincide con reportes previos de que había transmitido una señal de socorro durante el incidente.

No estaba claro de inmediato cuántos tripulantes iban a bordo del petrolero ni si alguien había resultado herido. Tampoco había información inmediata sobre la nacionalidad de la tripulación.

Las autoridades de Puntlandia no han comentado públicamente el presunto secuestro, y no hubo una declaración inmediata del propietario o del operador del buque. Las fuerzas navales internacionales que operan en la región tampoco difundieron información al respecto en un primer momento.

El secuestro es el más reciente de una serie de ataques atribuidos a piratas somalíes, cuyas actividades han resurgido en el golfo de Adén y el oeste del océano Índico tras años de relativa inactividad. Analistas de seguridad marítima han advertido que la persistente inseguridad en el mar y la reducción de las patrullas navales internacionales han contribuido a la renovada amenaza. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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