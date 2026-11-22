En esta imagen satelital difundida por Vantor se observa una corbeta de la marina rusa hundida tras un supuesto ataque con drones, el domingo 22 de noviembre de 2026, en una base naval en Bengasi, Libia. (Satellite image ©2026 Vantor via AP) AP

El ataque causó graves daños a la corbeta Merkury de la marina rusa y provocó un incendio en las instalaciones, señalaron dos oficiales militares libios.

Añadieron que Ucrania lanzó varios drones marítimos contra el barco desde una base operada por fuerzas ucranianas en el oeste de Libia, según una investigación inicial del incidente. Al menos cuatro drones fueron interceptados y otros dos alcanzaron el buque, precisaron.

Los funcionarios, vinculados al autodenominado Ejército Nacional Libio que controla el este y el sur del país, hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a dar declaraciones a la prensa.

Libia ha estado dividida desde que la OTAN respaldó un levantamiento popular para derrocar al dictador Moammar Gadhafi en 2011. Un gobierno respaldado por la ONU tiene su sede en Trípoli y una administración rival se encuentra en el este. La nación petrolera sigue siendo un punto focal en la rivalidad entre Rusia y Occidente.

El gobierno con sede en el este de Libia afirmó en un comunicado que el ataque del domingo provocó una explosión y un incendio en la base, el cual ya fue extinguido.

El canal de televisión satelital Almasar emitió imágenes de una embarcación envuelta en llamas. Indicó que la marina libia rescató a la tripulación del barco con bandera de Malta. Una corbeta es más pequeña que una fragata o un destructor y está diseñada para patrullar aguas costeras y escoltar a otros barcos.

La embarcación había atracado en la base libia para reabastecer combustible y provisiones como parte de un acuerdo de cooperación entre Rusia y el gobierno asentado en el este de Libia, señaló el comunicado, el cual no ofreció detalles sobre el buque o su carga.

Se inició una investigación conjunta con Rusia para “esclarecer las circunstancias del ataque, su origen y la parte responsable”, indicó el comunicado.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato el ataque. Ni Rusia ni Ucrania comentaron de momento sobre el incidente.

Un funcionario europeo indicó que los reportes de una explosión en el puerto de Bengasi que involucraba a una embarcación rusa parecían creíbles. La fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar oficialmente, dijo que la embarcación ha sido identificada como una corbeta rusa y añadió que por el momento no contaban con una evaluación sobre la causa.

Medios locales informaron el domingo que otro dron marítimo alcanzó una embarcación comercial con bandera de Malta frente al puerto de Bengasi como parte de un ataque separado. No se dieron más detalles. Almasar indicó que fuerzas navales y aéreas destruyeron al menos otros 12 drones marítimos frente a la ciudad mediterránea.

El gobierno del oeste de Libia expresó su preocupación por “arrastrar a los puertos libios y las instalaciones civiles hacia conflictos externos”, en una aparente referencia a la guerra en Ucrania.

“El gobierno reafirma su rechazo categórico a convertir a Libia en un escenario de conflictos internacionales o en un teatro para que potencias externas ajusten cuentas”, señaló en un comunicado.

Funcionarios libios dijeron en su momento que fuerzas ucranianas que operaban en el oeste de Libia bajo un acuerdo encubierto atacaron en marzo a un buque petrolero ruso en el Mediterráneo con drones marítimos cerca de aguas maltesas.

Funcionarios dijeron a The Associated Press que las fuerzas ucranianas, en su mayoría expertos en drones, operaban principalmente desde una base aérea en la ciudad costera de Misrata, pero también en otras instalaciones militares en la capital, Trípoli, y en la localidad costera de Zawiya.

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La periodista de The Associated Press Emma Burrows, en Londres, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP