“Es responsable de atentados terroristas, de sicariatos, de narcotráfico... de muertes de policías, de ataques a cuarteles de policía”, destacó el ministro en una rueda de prensa celebrada en Guayaquil. El funcionario recibió en el aeropuerto de esa ciudad a Alcívar, a quien también se conoce como “Negro Willy” y “Comandante Willy”.

Alcívar fue expulsado de España luego de un trámite “rápido, que tomó dos horas”, precisó Reimberg. Desde el año pasado Ecuador había insistido en requerir la extradición del presunto criminal, pero el trámite no llegó a su final debido a complicaciones burocráticas.

Reimberg recordó que “Negro Willy” fue identificado por la policía ecuatoriana como responsable del ataque armado en enero del 2024 al canal estatal TC Televisión , donde un grupo de encapuchados armados tomó como rehenes a periodistas y trabajadores de ese medio, mientras transmitían en vivo. El hecho terminó sin víctimas mortales y con un periodista herido de bala.

Alcívar había sido capturado el año pasado en España, pero quedó en libertad en diciembre luego de que Ecuador no logró llevar a término el pedido de extradición.

Reimberg sostuvo que, desde España, Alcívar continuaba dirigiendo las actividades criminales de Los Tiguerones en Ecuador, entre ellas, narcotráfico, secuestros y sicariatos.

Destacó que en la operación que permitió localizarlo participaron unos 12 policías ecuatorianos que trabajaron junto a sus colegas españoles hasta localizarlo en Tarragona, una ciudad del noreste de España donde estaba junto con su esposa y contaba con dos anillos de seguridad.

Estados Unidos ha declarado a Los Tiguerones organización terrorista junto a los grupos criminales ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos y Los Chone Killers.

Esas y otras decenas de bandas locales mantienen desde hace cinco años a Ecuador bajo una incontenible espiral de violencia generada por la disputa por territorios y zonas de distribución de drogas, según la policía. Tales conflictos dejaron en 2025 un saldo de 9.216 asesinatos, lo que lo convirtió en el año más violento de la historia del país.

Las autoridades ecuatorianas aseguran que esos grupos criminales tienen estrecha relación con cárteles de narcotráfico de Colombia y México. Organismos internacionales han afirmado que un 70% de la cocaína que se consume en el mundo pasa por Ecuador.

Tras el ataque a TC Televisión, el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró a inicios de 2024 el estado de conflicto armado interno para enfrentar la violencia criminal con operativos combinados de militares y policías.

FUENTE: AP