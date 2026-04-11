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Presidente de Yibuti, Ismaïl Omar Guelleh, reelegido para un sexto mandato

MOGADISCIO, Somalia (AP) — El presidente de Yibuti, Ismaïl Omar Guelleh, fue reelegido para un sexto mandato luego de que los resultados oficiales mostraron que obtuvo el 97,81% de los votos en los comicios del viernes.

El presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, vota en un colegio electoral habilitado en el Ayuntamiento para las elecciones presidenciales, en Mouloud, Yibuti, el 10 de abril de 2026. (AP Foto/Guirreh Moumin)
El presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, vota en un colegio electoral habilitado en el Ayuntamiento para las elecciones presidenciales, en Mouloud, Yibuti, el 10 de abril de 2026. (AP Foto/Guirreh Moumin) AP

Guelleh, de 78 años, lleva más de dos décadas gobernando la pequeña nación del Cuerno de África, que tiene alrededor de un millón de habitantes. El año pasado, los legisladores eliminaron los límites de edad para la presidencia.

De acuerdo con los funcionarios electorales, la votación transcurrió de manera pacífica. En el palacio presidencial, simpatizantes celebraron y felicitaron al mandatario el sábado.

Guelleh se enfrentó a un único rival, Mohamed Farah Samatar, un exmiembro del partido gobernante, en una contienda que, según los analistas, ofreció poca competencia real. Los grupos opositores suelen boicotear las elecciones alegando restricciones a las libertades políticas.

Guelleh sucedió a su tío, el expresidente Hassan Gouled Aptidon, en 1999, prolongando un sistema liderado por la familia que ha moldeado la política del país durante décadas.

Yibuti alberga múltiples bases militares extranjeras, incluyendo de Estados Unidos, China, Francia y Japón, lo que subraya su importancia estratégica a lo largo de una ruta marítima global clave que conecta el mar Rojo y el golfo de Adén. Los ingresos derivados de estos acuerdos, junto con los servicios portuarios para la vecina Etiopía, sostienen su economía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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