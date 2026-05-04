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Presidente de OpenAI revela que su participación en la empresa vale 30.000 millones de dólares

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Greg Brockman, presidente de OpenAI y mano derecha del director ejecutivo Sam Altman, reveló el lunes ante un tribunal que su participación en la empresa de inteligencia artificial vale casi 30.000 millones de dólares.

El presidente de OpenAI, Greg Brockman, al centro, llega a un tribunal federal de distrito, el jueves 30 de abril de 2026, en Oakland, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
El presidente de OpenAI, Greg Brockman, al centro, llega a un tribunal federal de distrito, el jueves 30 de abril de 2026, en Oakland, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Brockman, quien también afirmó que no invirtió personalmente en OpenAI, testificó en el juicio que gira en torno a la fundación de la empresa en 2015 como una startup sin fines de lucro financiada principalmente por Elon Musk, antes de dar un giro hacia una iniciativa capitalista que actualmente está valorada en 852.000 millones de dólares.

La revelación de Brockman lo colocaría en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo, con una fortuna comparable a la de Melinda French Gates.

La demanda civil acusa a Altman y a Brockman de traicionar a Musk al apartarse de la misión fundacional de la empresa de ser un administrador altruista de una tecnología revolucionaria. La demanda sostiene que, a espaldas de Musk, optaron por un modelo para generar ganancias.

Los abogados de OpenAI intentaron incorporar como prueba el domingo un mensaje de texto que Musk envió a Brockman dos días antes del inicio del juicio. Según una presentación judicial —la cual no incluyó el intercambio de mensajes como tal—, Musk le envió un mensaje a Brockman para sondear el interés en llegar a un acuerdo.

Cuando Brockman respondió que ambas partes deberían retirar sus respectivas reclamaciones, Musk respondió: “Para finales de esta semana, tú y Sam serán los hombres más odiados de Estados Unidos. Si insisten, así será”, según los documentos judiciales.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers no admitió el intercambio de mensajes como prueba.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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