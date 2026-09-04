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Presidente keniano ordena a empresa india Tata Chemicals que abandone Kenia

NAIROBI, Kenia (AP) — El presidente keniano William Ruto ordenó a Tata Chemicals que abandone Kenia el viernes, al afirmar que la empresa india no logró generar ningún impacto económico en uno de los sectores de exportación más importantes del país.

ARCHIVO - El presidente keniano William Ruto se dirige a la 80ma sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew, archivo)
ARCHIVO - El presidente keniano William Ruto se dirige a la 80ma sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew, archivo) AP

Tata Chemicals produce carbonato de sodio a partir del lago Magadi, que se utiliza en la fabricación de vidrio, jabones y detergentes. Las exportaciones kenianas de carbonato de sodio alcanzaron 254.779 toneladas, valoradas en 56,9 millones de dólares, en el año hasta julio de 2025, según datos del gobierno.

La empresa debería “hacer las maletas e irse” para dar paso a un nuevo inversionista, señaló Ruto en un mitin público el jueves.

Tata Chemicals Magadi Limited está en Kenia desde 2005. Sus operaciones fueron suspendidas por el Ministerio de Minería de Kenia en julio, a la espera de una “revisión de cumplimiento”.

La salida de la empresa de Kenia podría provocar pérdidas de empleo y una pérdida significativa de ingresos.

Ruto sostuvo que, si bien el carbonato de sodio del lago Magadi es capaz de cambiar Kenia para mejor, la empresa india “no ha construido nada en Kajiado”, el condado donde se ubica el lago.

“No han construido ninguna fábrica ni han empleado a la población”, afirmó.

“Les dije que hicieran las maletas y se fueran", añadió el presidente keniano. "Han estado llevándose nuestros recursos y enviándolos a India. Traeremos una nueva empresa y la condición establecida es que deben construir aquí una fábrica de vidrio”.

Tata Chemicals Magadi Limited indicó en una comunicación a la Bolsa Nacional de Valores de India el viernes que está “plenamente en cumplimiento” en Kenia y que espera una comunicación del gobierno keniano sobre una revisión de sus operaciones.

La empresa no reveló si había recibido oficialmente órdenes de abandonar Kenia, pero agregó que sigue “comprometida con un diálogo constructivo”.

El carbonato de sodio se produce a partir de la trona, un mineral de carbonato de sodio de origen natural extraído del lago Magadi. La producción comercial a gran escala de carbonato de sodio en la zona comenzó en 1911.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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