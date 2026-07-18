Presidente de Hungría pone fin a su mandato, concluyendo disputa

El presidente húngaro Tamas Sulyok en el parlamento en Budapest, el 9 de mayo del 2026. (AP foto/Denes Erdos) AP

El primer ministro Péter Magyar quien derrotó a Orbán en una elección aplastante en abril, había pedido reiteradamente al presidente nombrado por Orbán, Tamás Sulyok, que renunciara, al sostener que no había estado a la altura de su papel como jefe de Estado por no interponerse ante medidas antidemocráticas del gobierno de Orbán.

Cuando Sulyok se negó, legisladores del partido Tisza de Magyar, proeuropeo y de centroderecha, aprobaron esta semana una enmienda constitucional que exigía el fin inmediato de su mandato. Sulyok tenía cinco días para promulgar la enmienda, lo que hizo el último día antes del plazo.

En un video publicado en Facebook el sábado por la noche, Sulyok —a quien Magyar se había referido con frecuencia como el “títere” de Orbán— afirmó que obligarlo a firmar la enmienda era una “prueba duradera de que los valores fundamentales de una sociedad libre, el Estado de derecho, la democracia, el principio de reparto del poder, han sido pisoteados en interés del poder”.

El mandato de Sulyok terminará oficialmente a la medianoche del lunes, cuando la presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer, asumirá automáticamente sus funciones hasta que los legisladores elijan a un nuevo presidente dentro de 30 días.

Desde que asumió el cargo en mayo, la administración de Magyar se ha puesto rápidamente a desmantelar lo que él llama la “mafia” de Orbán, al apartar a numerosos designados políticos y jefes de instituciones considerados facilitadores del gobierno autocrático de Orbán.

El nuevo gobierno suspendió el servicio informativo de la televisión y la radio públicas de Hungría —que, según ha argumentado Magyar, funcionaban como una “fábrica de propaganda” para el partido de Orbán— y cerró la Oficina de Protección de la Soberanía de Hungría, una autoridad que los opositores de Orbán consideraban una herramienta para intimidar a críticos y silenciar a medios independientes.

La enmienda que destituyó a Sulyok también introdujo algunas reformas judiciales, creó una oficina destinada a investigar abusos financieros durante el gobierno de Orbán e impuso un límite de 12 años de mandato a los legisladores.

En una publicación en Facebook el sábado, Orbán respondió a la firma de Sulyok de la enmienda al escribir que “la tiranía ya no es una amenaza, sino una realidad”.

“Si esto pudo hacerse al presidente de la república, entonces mañana nadie estará a salvo”, escribió Orbán.

Pero en un video en Facebook el sábado, Magyar manifestó que, al aprobar la enmienda, “hemos cumplido varios de nuestros compromisos importantes y devuelto lo que el régimen de Orbán intentó arrebatar al pueblo húngaro durante muchos años”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP