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Presidente guatemalteco pide a la justicia revisar reelección del rector de universidad pública

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo pidió a la justicia revisar la reelección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Walter Mazariegos, quién el miércoles tomó posesión del cargo por cuatro años más, luego de que se sucedieron las denuncias de que fue elegido de forma fraudulenta.

“La Universidad de San Carlos merece autoridades legítimas, electas en procesos transparentes y plenamente apegados a la ley”, dijo Arévalo en conferencia de prensa. El mandatario indicó que su gobierno presentó recursos legales para que “se revisen las irregularidades en el proceso (de elección)”.

El miércoles estudiantes que se oponen a Mazariegos y trabajadores afines a él se enfrentaron en una protesta frente a la sede de la universidad.

La fiscalía confirmó la semana pasada que investiga por lo menos 17 denuncias penales presentadas en contra del polémico rector.

Su reelección para el cargo este año estuvo rodeada de polémica. En abril pasado el Consejo Superior Universitario (CSU), la máxima autoridad de esa casa de estudios, sesionó en el Hotel Casa Santo Domingo en Antigua Guatemala, para que representantes universitarios eligieran un rector, dejando ingresar al recinto solo a los votantes afines a Mazariegos.

Siendo único participante lo declararon ganador, mientras a las afueras del edificio cientos de estudiantes y profesionales se manifestaron en contra de la decisión.

Por lo menos la mitad del CSU tienen el cargo vencido, por lo que sus detractores aseguran que estaban incapacitados para llevar a cabo la elección. Estudiantes, docentes y profesionales han pedido a las cortes revertirla.

La Contraloría General de Cuentas dijo por su lado que Mazariegos no contaba con un documento que demuestra no tener cuentas pendientes, que es requerido para asumir el cargo.

La Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, ha fallado varias veces a favor de Mazariegos. Entre quienes lo respalda está Julia Rivera, magistrada electa para integrarla.

Por ley, la Universidad de San Carlos tiene participación en importantes comisiones de elección de autoridades en el país, inclusive dentro del sistema de justicia.

Se financia con fondos públicos, por lo que su integración es materia de interés en la nación centroamericana.

FUENTE: AP

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