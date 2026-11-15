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Presidente de Guatemala: Estado de sitio es para detener a narcotraficantes

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco aseguró el domingo que el estado de sitio que decretó el día anterior en dos departamentos del país fue para realizar operativos de seguridad con el fin de desarticular estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, entre otras cosas.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, llega a la ceremonia de inauguración de la 30ma Cumbre Iberoamericana, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/Andrea Comas)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, llega a la ceremonia de inauguración de la 30ma Cumbre Iberoamericana, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/Andrea Comas) AP

El decreto establece un estado de sitio por 30 días para los departamentos de Zacapa e Izabal, limítrofes con Honduras, el cual suspende derechos constitucionales como la libertad de acción, detención ilegal, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación, y la regulación de la portación y tenencia de armas.

Acompañado de los ministros de Gobernación y Defensa, Arévalo añadió el domingo que la decisión “extraordinaria” tiene como base informes de inteligencia que buscan “garantizar la vida, libertad y tranquilidad de las comunidades de eso departamentos”.

Sobre las operaciones de seguridad que encabezará la policía y el ejército, el presidente añadió que se ordenaron con tres objetivos en mente: "proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de sus servicios esenciales, fortalecer el control territorial del Estado y enfrentar y desarticular a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico".

“Durante décadas, estructuras criminales vinculadas al narcotráfico han buscado imponer sus intereses por medio de la violencia, la intimidación y las amenazas. Son organizaciones que pretenden controlar territorios, desafiar la autoridad del Estado y poner en riesgo a nuestras comunidades”, subrayó el mandatario.

El decreto fue enviado el sábado al Congreso de la República que, según la Constitución, es el encargado de ratificar o frenar la medida.

La zona oriente del país ha sido escenario de una ola de violencia en los últimos tres meses.

El 27 de septiembre, un ataque armado dejó ocho muertos en el municipio de Huité, en el departamento de Zacapa. En un principio, el ejército afirmó que habían sido enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Pero días después reculó para informar que ponía a disposición a más de 100 militares para determinar su participación en la masacre, en la que murieron tres mujeres, incluida una niña. La fiscalía investiga sí las acciones del ejército estuvieron relacionadas con la detención de presuntos narcotraficantes.

El 7 de noviembre, el diputado Julio César Portillo Paz y tres elementos de la Policía Nacional Civil que formaban parte de su equipo de seguridad fueron acribillados por hombres armados a plena luz del día en el municipio de Río Hondo, en Zacapa.

La madrugada del viernes, cinco personas fueron asesinadas en Zacapa. Según las primeras investigaciones, hombres armados llegaron a bordo de varios vehículos a una pequeña aldea donde detuvieron y se llevaron a un hombre. Su madre, dos hermanos y dos amigos, fueron asesinados en el lugar.

El Departamento de Estado anunció el viernes que declaraba como terroristas a tres grupos locales del narcotráfico por financiar la violencia y el crimen en la zona. Entre los designados se encuentran dos clanes familiares: Los Lorenzana y Los Mendoza que tendrían profundos lazos con cárteles mexicanos del narcotráfico.

La designación de organización terrorista extranjera permite el enjuiciamiento penal de personas que se determine que han proporcionado apoyo material a esas organizaciones. Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Haroldo (Haroldito) Lorenzana, presunto cabecilla de la organización.

FUENTE: AP

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