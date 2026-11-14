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Presidente de Guatemala decreta Estado de sitio para contener violencia en dos departamentos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó la tarde del sábado un Estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, fronterizos con Honduras, para contener la violencia relacionada al narcotráfico en el lugar y para permitir investigaciones contra presuntos grupos del crimen organizado.

El decreto gubernamental suspende los derechos constitucionales de libertad de acción, detención ilegal, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y la regulación de la portación y tenencia de armas por 30 días, confirmó la presidencia en un boletín de prensa enviado la noche del sábado.

El gobierno señaló en su comunicado que el objetivo del Estado de sitio era para “fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público”.

El decreto fue enviado el sábado al Congreso de la República que según la Constitución de la República le corresponde ratificarlo o detenerlo.

La zona oriente del país ha sido escenario de hechos violentos en los últimos tres meses.

El 27 de septiembre, un incidente armado dejó ocho personas fallecidas en el municipio de Huité en el departamento de Zacapa. En un principio el ejército afirmó que habían sido enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, sin embargo, días después reculó para informar que ponía a disposición a más de 100 militares para determinar su participación en la masacre, en la que murieron tres mujeres incluida una niña. La fiscalía investiga sí la acción del ejército tiene que ver con la detención de presuntos narcotraficantes.

El 7 de noviembre, el diputado Julio César Portillo Paz de 35 años. y tres elementos de Policías Nacionales Civiles que le daban seguridad fueron acribillados por desconocidos, en un ataque armado a plena luz del día. El hecho se registró en el municipio de Río Hondo, en Zacapa.

La madrugada del viernes, cinco personas fueron asesinadas en un ataque en Zacapa. Según las primeras investigaciones hombres armados llegaron en varios vehículos donde detuvieron y se llevaron a un hombre. En el lugar dejaron fallecidos a su madre, dos hermanos y dos amigos.

El viernes, el Departamento de Estado anunció que declaraba como terroristas a tres grupos locales del narcotráfico por financiar la violencia y el crimen en la zona. Entre los designados se encuentran dos clanes familiares: Los Lorenzana y Los Mendoza que tendrían profundos lazos con cárteles mexicanos de la droga.

Los Lorenzanas fueron designados como “organización terrorista extranjera”, y Los Mendoza, así como otro grupo conocido como Los Huistas, fueron identificados como “terroristas globales especialmente designados”.

La designación de organización terrorista extranjera va más allá y permite el enjuiciamiento penal de personas que se determine que han proporcionado apoyo material a esas organizaciones. Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Haroldo (Haroldito) Lorenzana, presunto cabecilla de la organización.

FUENTE: AP

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