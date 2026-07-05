americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente electo de Colombia advierte que recibe un país en “cuidados intensivos”

BOGOTÁ (AP) — A poco más de un mes del relevo presidencial en Colombia, el mandatario electo Abelardo de la Espriella aseguró el domingo que recibirá un país en crisis en temas de seguridad, salud y finanzas, así como impulsará desde el día uno de su gobierno demandas contra los supuestos responsables.

De la Espriella, un empresario y abogado de signo conservador, fue declarado ganador del balotaje presidencial al imponerse sobre el oficialista Iván Cepeda, con un apretado resultado. Asumirá el poder el 7 de agosto y sucederá a Gustavo Petro para un mandato de cuatro años.

En su segunda intervención en redes sociales desde el día de los comicios, de la Espriella aseguró sin presentar pruebas que tras detectar alertas en cuanto al programa de “paz total” designará un equipo para “desmontar” las mesas de negociación instaladas en todo el territorio con grupos armados ilegales y revocar las “prebendas a los narcoterroristas”.

Petro, el primer mandatario de izquierda, implementó negociaciones con varios grupos armados ilegales, sustituyendo operaciones militares por programas sociales. Su política de paz total ha sido cuestionada debido a la persistencia de la violencia en las regiones y la polémica implementación de beneficios penales para guerrillas y carteles.

“Firmaré los decretos necesarios para que la señora fiscal general de la Nación reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que las Fuerzas Armadas las haga efectivas”, sentenció el presidente electo.

Sobre el país que recibirá en el área de salud y economía, también levantó alertas.

De la Espriella afirmó que “el sistema de salud está en cuidados intensivos” por una crisis de acceso a medicamentos y una deuda millonaria que deteriora a las prestadoras de salud.

“He instruido la preparación de las denuncias penales correspondientes para que respondan los responsables”, apuntó.

Además, el político expuso dudas “acerca del verdadero estado de las finanzas públicas” y mostró desacuerdo con las cifras que la administración de Petro expone como logros.

“De ser así, el próximo gobierno podría recibir un estado con menos recursos para seguridad, infraestructura y todos los programas sociales que los vamos a defender”, dijo el presidente electo.

Por el contrario, Petro ha defendido que le cumplió al “pueblo” al reducir la pobreza al 28%, la cifra más baja desde 2012 según el último dato oficial disponible para 2025. También al sacar adelante reformas al sistema laboral y de pensiones con beneficios para los trabajadores.

Finalmente, de la Espriella dijo que emitirá decretos para “reducir el gasto publico innecesario y aliviar la carga tributaria”, aunque no detalló en qué consistirán tales medidas, y que enviará un equipo a Estados Unidos en busca de “avanzar en la refinanciación de la deuda pública” y de nuevas fuentes de financiamiento.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Confirman muerte de Dayán, niño cubano atrapado bajo escombros en Venezuela tras 11 días de búsqueda

Confirman muerte de Dayán, niño cubano atrapado bajo escombros en Venezuela tras 11 días de búsqueda

Erling Haaland, de la selección de Noruega, festeja luego de conseguir el segundo tanto ante Brasil en el encuentro de octavos de final disputado el domingo 5 de julio de 2026 en East Rutherford, NUeva Jersey (AP Foto/Frank Franklin II)

Haaland y Noruega hunden a Brasil en los octavos del Mundial

Jude Bellingham, de Inglaterra, festeja tras marcar el primer tanto de su conjunto ante México en el partido de octavos de final realizado el domingo 5 de julio de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Con doblete de Jude Bellingham, Inglaterra supera 3-2 al coanfitrión México y avanza a cuartos del Mundial

Cubana con I-220A y madre de niño ciudadano es detenida por ICE durante cita en Texas

Cubana con I-220A y madre de niño ciudadano es detenida por ICE durante cita en Texas

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter