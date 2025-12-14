americateve

Presidente de Cuba compara a Trump con los piratas del Caribe tras incautación de barco venezolano

LA HABANA (AP) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó al mandatario estadounidense Donal Trump de “ladrón” tras la incautación de un barco venezolano y lamentó que el gobierno del vecino país se comportara como los piratas que una vez asolaron al Caribe.

Díaz-Canel clausuró el sábado por la noche una reunión plenaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) realizada a puertas cerradas. Su discurso fue difundido el domingo por los medios de prensa locales.

El gobernante cubano destacó la “agresividad” de Trump tanto con la isla como por su accionar hostil contra Venezuela –un cercano aliado de Cuba— y las incursiones de una flota estadounidense en el Caribe, cuyo capítulo más reciente fue la incautación de un buque cargado de petróleo del país sudamericano.

“En inédita afrenta a las normas internacionales, como en los tiempos de (Francis) Drake y (Henry) Morgan, Donald Trump acaba de largar a sus piratas sobre un (barco) petrolero de Venezuela, apoderándose sin pudor de la carga, como un vulgar ladrón”, indicó.

Decrece economía cubana

Por otro lado, Díaz-Canel reconoció que la isla decreció en un 4% al cierre del mes de septiembre, una cifra que pone de manifiesto la profunda crisis vivida por la población en lo que va del 2025.

“Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados (los que el Estado ofrece a la población) y agropecuarios y la industria alimentaria no satisfice las necesidades”, expresó.

Las cámaras mostraron frente a él a la plana mayor del gobierno cubano y los dirigentes del poderoso PCC, que él mismo también preside y el único con estatus legal en la isla. No estuvo presente, aunque envió una carta el expresidente Raúl Castro, de 94 años y quien se mantiene como líder de la revolución, aunque no tiene un cargo formal y pocas veces sale en público.

En julio el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez indicó que en 2024 la isla reportaba una recesión con una caída del 1% que se sumaba a los de años anteriores. Con la nueva cifra del 4% entregada por el mandatario ahora la caída del PIB alcanzó el 15% en los últimos seis años.

La información ofrecida por Díaz-Canel le pone números a la tensa situación económica que vive la isla y que se fue deteriorando desde el comienzo de la década con apagones diarios de más de ocho horas, desabastecimiento de alimentos y medicinas y falta de combustibles.

El escenario se acompaña de una enrome migración, sobre todo entre jóvenes, profesionales y técnicos.

Las autoridades incluso ya habían informado que esta alta cita partidaria e incluso la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento, prevista para el próximo 18 de diciembre, se realizaría mediante teleconferencia debido las carencia de presupuesto y para evitar las criticadas extensas reuniones de funcionarios que suelen verse como burocráticas.

Cuba enfrenta en estos años, entre otros factores, las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y un endurecimiento de las sanciones impuestas hace más de seis décadas por parte del gobierno estadounidense.

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP

