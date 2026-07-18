Presidente de Chile decreta tres días de duelo nacional por muerte de policía

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El Ministerio del Interior informó que el duelo será efectivo durante los días 18, 19 y 20 de julio de 2026, y envió las “más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros de Chile”.

Durante los días de luto, las banderas de los edificios públicos serán izadas a media asta y queda suspendida la actividad presidencial, salvo las tareas que demande el sistema frontal climático que ocasionó cuatro muertes y mantiene en alerta a 10 regiones del país.

“Ha fallecido Marcos Cosme Barquero, Cabo Primero de Carabineros. Tenía apenas 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad”, publicó el presidente José Antonio Kast en su cuenta de X, y añadió: “Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables”.

Cosme, con 13 años de trayectoria en la fuerza y casado con otra uniformada, fue gravemente herido de un disparo en el rostro durante el operativo que el último miércoles derivó en el arresto del último de los señalados por el asesinato de otro cabo de Carabineros llamado Eugenio Nain, ocurrido en octubre de 2020.

El efectivo permaneció internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia hasta este sábado, cuando se informó su deceso. El imputado también disparó contra otro funcionario de la división policial, que sufrió heridas menores.

FUENTE: AP

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