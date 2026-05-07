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Presidente de Brasil dice no temer la injerencia estadounidense en comicios, tras reunión con Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló con periodistas el jueves en la embajada brasileña en Washington tras una reunión de tres horas con su colega estadounidense Donald Trump, en la que ambos abordaron temas como los aranceles, las tierras raras y la lucha contra el crimen organizado.

“No creo que tenga ninguna influencia en las elecciones brasileñas, porque será el pueblo brasileño quien vote”, declaró Lula. “Creo que actuará como presidente de Estados Unidos, dejando que el pueblo brasileño decida su destino, al igual que yo dejo que el pueblo estadounidense decida el suyo”.

Lula, de 80 años, buscará su cuarto mandato no consecutivo en octubre. Su principal rival será el senador Flávio Bolsonaro, hijo de su predecesor y adversario Jair Bolsonaro.

Más temprano y tras su encuentro privado con Lula, el mandatario estadounidense afirmó en las redes sociales que los aranceles fueron un tema central.

“Discutimos muchos temas, incluyendo Comercio y, específicamente, Aranceles”, dijo Trump. “Nuestros representantes tienen previsto reunirse para discutir ciertos puntos clave”.

Parte de la reunión bilateral estaba originalmente programada para ser abierta a la prensa, pero los periodistas nunca fueron invitados.

Los dos líderes se reunieron meses después de que Trump impusiera fuertes aranceles a Brasil y criticara el procesamiento penal del expresidente Bolsonaro. Posteriormente, Trump suavizó los aranceles y los líderes comenzaron a mejorar sus relaciones tras una reunión de las Naciones Unidas el año pasado.

FUENTE: AP

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