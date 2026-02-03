americateve

Presidente de Bolivia congela el precio del gas licuado y lo subvenciona temporalmente

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente Rodrigo Paz congeló el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) por un periodo de hasta seis meses con el fin de evitar que aumente la inflación y compensar el reciente alza de los combustibles tras la eliminación de la subvención como una medida anticrisis.

Paz lidera un cambio económico y político tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda en la nación andina. En diciembre, el líder centroderechista levantó el subsidio de la gasolina y del diésel, lo que duplicó su valor y generó protestas en las calles. El objetivo del gobernante es evitar que aumente la inflación, que el año pasado cerró en un 20%, la más alta en los últimos 40 años.

Para evitar que el alza no afecte a los hogares más necesitados en el caso del GLP se mantendrá el precio de 22.50 bolivianos (unos 3,20 dólares) hasta por seis meses, informó el martes el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en conferencia de prensa.

En enero se vio en varias ciudades bolivianas largas filas de personas con sus balones de gas para conseguir el energético. El gobierno alegó que los costos altos en los combustibles impulsó a las redes de contrabando a volcarse hacia el gas licuado, trasladándolo a países fronterizos donde su valor supera el triple del precio local. Medinaceli recordó que el país pasa por un declive de los megacampos de gas.

“La producción de gas natural está garantizada con alta probabilidad unos 3 a 4 años. Nuestra tarea será reactivar los campos o explorar nuevos”, dijo Medinaceli después de culpar de la crisis a la izquierda.

Bolivia llegó a ser una potencia gasífera en Sudamérica. Hace más de una década el gas fue el principal producto de exportación principalmente a Brasil y Argentina, pero la producción a caído a más de un 50% repercutiendo duramente en los ingresos del país.

Para repotenciar el sector de hidrocarburos el actual gobierno de Paz debe cambiar una ley sobre el rubro en la Asamblea Legislativa, según los expertos. El partido de Paz no tiene una mayoría y deberá realizar acuerdos.

FUENTE: AP

