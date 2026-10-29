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Presidenta peruana visita megacárcel de El Salvador donde están recluidos pandilleros

SAN SALVADOR (AP) — La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó el jueves el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad que el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele construyó para recluir a los pandilleros más peligrosos del país centroamericano y que ha generado interés de líderes de la región.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori (en el centro), recorre la megaprisión conocida como Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el jueves 29 de octubre de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez)
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori (en el centro), recorre la megaprisión conocida como Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el jueves 29 de octubre de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez) AP

Fujimori, quien asumió la presidencia el 28 de julio, había manifestado en campaña electoral su interés en construir un centro penitenciario como el salvadoreño, en medio de una crisis de seguridad interna en su país ocasionada por el azote de la extorsión y el alza de los homicidios.

Fujimori, que tiene previsto reunirse más tarde con Bukele, fue recibida por los ministros salvadoreños de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro y de la Defensa Nacional, vicealmirante Francis Merino Monroy, quienes explicaron a la mandataria y su delegación en uno de los salones del CECOT el diseño de la infraestructura, los protocolos de vigilancia electrónica perimetral, el régimen de internamiento y los mecanismos de custodia que garantizan el aislamiento penitenciario de miembros de estructuras criminales de alta peligrosidad.

Expusieron los detalles del despliegue logístico y operativo que según las autoridades salvadoreñas hizo posible la contención de la violencia y la recuperación territorial a escala nacional, situando al penal de máxima seguridad como una de las piezas clave en la ejecución de la estrategia de seguridad pública del Estado.

Explicaron a su vez el programa que se impulsa para la reinserción social conocido como “cero ocio”.

En la reunión abordaron una agenda orientada a profundizar el intercambio técnico entre ambas naciones y las conversaciones se centraron en la transferencia de experiencias en seguridad ciudadana, digital y modernización de servicios del Estado, así como el proyecto de cooperación en áreas de turismo estratégico y fortalecimiento de los sistemas de salud pública, indicó un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia salvadoreña.

Fujimori elogió los esfuerzos en seguridad realizados por el gobierno de Bukele, calificándolos como un “modelo exitoso, un modelo muy útil”.

“Como es de público conocimiento, el Perú ha tenido en la década de los ochenta (y) principios de los noventa también retos históricos en la que tuvo que enfrentar dos grandes grupos terroristas”, refirió durante la reunión con los funcionarios salvadoreños.

FUENTE: AP

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