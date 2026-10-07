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Presidenta de Perú crea grupo élite contra el crimen mientras siguen asesinatos de transportistas

LIMA (AP) — La presidenta peruana Keiko Fujimori anunció el miércoles la creación de un grupo élite de policías y militares en un esfuerzo por rescatar a los peruanos “del miedo y del terror” luego que en dos meses su plan para proteger a transportistas extorsionados y un estado de excepción ordenado en Lima no han frenado el crimen en la nación andina.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso para anunciar la creación de un equipo de élite contra el crimen, integrado por policías y militares, en una base militar de Lima, Perú, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso para anunciar la creación de un equipo de élite contra el crimen, integrado por policías y militares, en una base militar de Lima, Perú, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

El anuncio ocurre luego que la desaprobación de Fujimori casi se duplicó en septiembre hasta 48%, mientras su aceptación cayó 15 puntos ubicándose en 42%. Fujimori tenía una popularidad de 57% y una impopularidad de 25% en agosto, según un sondeo nacional de la firma Ipsos Perú. Su gobierno, que empezó el 28 de julio, prometió desde el primer día actuar “con mucha fuerza contra el crimen”.

“Vamos a poner a estos miserables delincuentes a disposición de la justicia y proteger a la sociedad para que sean procesados de acuerdo a ley”, dijo Fujimori desde el cuartel general del Ejército en un discurso ante batallones de militares y policías junto a carros blindados armados con ametralladoras y dos helicópteros MI17.

La oficina del primer ministro indicó en sus redes sociales que el grupo creado tendrá 1.350 integrantes.

La presidenta, vestida con un gorro de béisbol y chaleco color beige, reiteró que ordenará la expulsión “en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley”, el retorno del control de las cárceles y la incomunicación de los reos que siguan delinquiendo “para que no continúen dirigiendo sus ataques desde las cárceles”.

El anuncio se realiza antes de que Fujimori viaje a El Salvador del 28 al 31 de octubre para reunirse con el presidente de ese país Nayib Bukele. En su campaña electoral Fujimori indicó que iba a enfrentar el crimen siguiendo el modelo de Bukele y que construiría una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo.

En agosto el gobierno inició su plan "Escudo" para proteger a transportistas en Lima de ataques armados de los extorsionadores que los acribillan delante de sus pasajeros y empezó un estado de excepción restringiendo varios derechos constitucionales para combatir el crimen en Lima, pero esas medidas no han frenado el crimen.

En más de una década otros gobiernos crearon una decena de grupos policiales para enfrentar al crimen. Sin embargo, los delitos siguieron en ascenso. Las denuncias por extorsiones pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, mientras que los homicidios aumentaron desde 2.385 casos en 2019 a 3.675 en 2025, según cifras oficiales.

FUENTE: AP

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