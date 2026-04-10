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Presidenta mexicana irá a Barcelona para reunirse con líderes progresistas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el viernes que estará en Barcelona el 18 de abril para participar en una reunión de líderes progresistas en la que, según dijo, estarán presentes el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y los líderes de Brasil, Colombia y Uruguay.

Aunque la visita tiene carácter multilateral y tendría como ejes los principales temas de la agenda geopolítica mundial, este será el primer viaje de un mandatario mexicano a España desde el de Enrique Peña Nieto en 2018 tras años de relaciones turbulentas.

Las tensiones comenzaron cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) solicitó al rey Felipe VI que pidiera perdón por los abusos y muertes cometidos durante la conquista de México, algo que indignó al gobierno español, generó cruces de declaraciones e hizo que Sheinbaum no invitara al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, rompiendo una larga tradición del país.

En marzo Felipe VI dijo que la conquista española de las Américas incluyó “mucho abuso” y “controversias morales y éticas” durante su visita a una exposición sobre el papel de las mujeres en el México prehispánico, lo que fue visto por Sheinbaum como un “gesto de acercamiento”. Justo después se supo de la invitación de Sheinbaum al rey para el Mundial de fútbol.

México dijo que invitó a todos los jefes de Estado y de gobierno para que pudieran asistir a la inauguración de la Copa del Mundo en Ciudad de México. España no ha respondido todavía.

"Todavía están por confirmarse muchas visitas" al partido inaugural o a un evento del día anterior, dijo Sheinbaum el viernes sin dar detalles.

Sobre el encuentro en Barcelona, la mandataria dijo que será una reunión de un grupo de líderes progresistas impulsado por el expresidente chileno Gabriel Boric. Indicó que además de Sánchez se prevé la asistencia del colombiano Gustavo Petro, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Los gobierno de estos países y el del expresidente Boric —quien traspasó el poder en marzo al ultraconservador José Antonio Kast — han hecho varios pronunciamientos conjuntos, por ejemplo, denunciando la operación militar en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro.

FUENTE: AP

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