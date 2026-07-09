Presidenta electa de Perú expresa intención de retomar relaciones diplomáticas rotas con México

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“De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, dijo brevemente Fujimori a la prensa durante una actividad pública en la capital peruana.

El miércoles, la mandataria mexicana indicó en su conferencia matutina que aún no se había comunicado con Keiko Fujimori quien hace una semana fue proclamada ganadora de los comicios presidenciales de Perú. “Vamos a esperar, recuerden que ellos rompieron relación con nosotros”, dijo Sheinbaum.

Perú y México comenzaron a distanciarse luego que el 7 de diciembre de 2022 el Congreso peruano destituyó al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022) quien fue encarcelado tras intentar cerrar sin éxito el Legislativo, liderado por el partido de Fujimori, que lo investigaba por presuntos actos de corrupción.

A fines de 2022, la esposa de Castillo y sus dos menores hijos recibieron asilo en la embajada mexicana en Lima y luego viajaron a México donde viven. Desde esa fecha el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y luego Sheinbaum solicitaron varias veces la liberación de Castillo.

La detención de Castillo gatilló diversas protestas que dejaron 50 manifestantes muertos en medio de una represión de la fuerza pública bajo el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), quien gobernó con el apoyo del partido de Fujimori y otros grupos que la salvaron de varios intentos de destitución.

Las relaciones entre Perú y México se rompieron en 2025 por decisión de Perú luego que una ex primera ministra peruana de Castillo, Betssy Chávez, obtuvo asilo diplomático tras refugiarse en la embajada de México en Lima. Poco después, Castillo y Chávez fueron condenados a 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión. Castillo ha apelado la sentencia, pero sigue investigado por otros casos de corrupción.

Perú no le ha otorgado el salvoconducto que Chávez pide para viajar a México. La prensa local le preguntó a Fujimori sobre si consideraba que la detención del expresidente Castillo era ilegal, como afirma Sheinbaum. "Soy muy respetuosa de la institucionalidad de mi país”, respondió Fujimori de forma breve. A fines de junio, antes de ser proclamada ganadora de las elecciones, Fujimori indicó que Perú y México han formado parte del bloque económico Alianza del Pacífico y que existen "lazos de amistad que se deben priorizar más allá de las diferencias”. FUENTE: AP