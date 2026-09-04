Presencia de influencers y la etiqueta en el tenis se vuelven temas candentes en el US Open

Un espectador se saca una selfie durante el partido entre Elena Rybakina y Jessica Bouzas Maneiro en la segunda ronda del US Open, el jueves 3 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) AP

La fuente de la interrupción: un grupo de influencers y creadores de contenido a quienes se les ha otorgado un amplio acceso en este US Open. La cantidad de creadores de contenido acreditados para cubrir el torneo se ha duplicado con respecto al año pasado, y las interrupciones han convertido a los influencers y la etiqueta del tenis en un tema candente en Flushing Meadows.

El juez de silla Kader Nouni amonestó a un grupo de influencers en un palco por grabar un video en medio de un punto, y otro incidente la noche del lunes implicó el uso de una luz de aro brillante para tomar fotos. En el segundo partido de Osaka, la jueza de silla Marijana Veljovic pidió varias veces a los aficionados que guardaran silencio, un esfuerzo que las jugadoras agradecieron.

“Puede ser algo bueno que la gente haga popular el deporte del tenis entre su público específico, pero creo que tiene que gestionarse mucho mejor, especialmente en una situación como un partido de primera ronda”, manifestó Osaka el jueves después de avanzar a la tercera ronda. “En general, creo que hay enormes aspectos positivos. ... Quieres que la gente siga haciendo crecer el deporte. Simplemente creo que tiene que ser de una manera en la que todos conozcan las reglas y la etiqueta”.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos comenzó a invitar a creadores el año pasado, y su portavoz Brendan McIntyre dijo que llegar a nuevas audiencias es esencial para el crecimiento del deporte y del US Open

Ha habido algunos tropiezos con el público y el ruido, incluido de nuevo el jueves cuando Osaka jugó contra Katerina Siniakova.

“A veces la gente no se da cuenta de que incluso cuando están, digamos, arriba y están hablando, se puede oír abajo (en la cancha)”, explicó Siniakova. “Simplemente no lo piensas. Piensas: ‘Oh, estoy en un lugar donde nadie, o sea, me escucha’, pero no es realmente cierto. En realidad, en este estadio grande, todo se va a todas partes”.

El estadio Arthur Ashe, la cancha central del torneo, se ha consolidado como el lugar donde hay que estar, a menudo con el famoso cóctel Honey Deuce y sus melones con forma de pelota de tenis en la mano. Se ha vuelto común que los aficionados posen para fotos en medio de los partidos mientras el juego continúa.

“A veces es su primer partido de tenis, no lo saben. Probablemente han ido antes a partidos de baloncesto”, señaló Coco Gauff. La campeona de 2023 se preguntó si las marcas que invitan a influencers deberían colocar carteles de etiqueta como una forma de ayudar: “Con cualquier cosa, en cualquier lugar al que vayas, si te invitan a una alfombra roja, no aparecerías en jeans. Creo que se trata simplemente de seguir la etiqueta del deporte”.

Madison Appel, una tenista universitaria en Indiana que da clases como entrenadora y es influencer, respondió a las críticas en TikTok e Instagram dando sus propios consejos para quienes no están familiarizados con cómo comportarse en los partidos.

“El problema no es el influencer: el problema es que nadie entiende la etiqueta del tenis”, afirmó Appel. “Solo deberías estar caminando y tomando fotos cuando las dos jugadoras están sentadas, la música está alta y hay ambiente. Cuando las jugadoras están jugando, y están entre juegos de saque, deberías estar en tu asiento, no tomando fotos y manteniendo el silencio. Cuando una jugadora está lista para sacar, todos tienen que respetarlo, sentarse y simplemente mirar”.

A principios de esta semana, las pantallas de video comenzaron a mostrar un mensaje que decía: “Por favor, absténgase de usar fotografía con flash y otras luces”. Osaka nota más el ruido que las luces, mientras que a Gauff lo que más le preocupa es la fotografía con flash.

Gauff y otras jugadoras tienen sentimientos encontrados sobre los influencers. Daniil Medvedev, octavo del mundo, está totalmente a favor de hacer el tenis más popular y bromeó con que una desventaja es que más gente lo reconozca en la calle o en restaurantes.

“Si molesta durante el juego, como si ves la luz o algo así, bueno, siempre se lo dices al árbitro; a veces puede ser complicado, como si durante el punto pasa esto”, expresó Medvedev. “Pero estoy bastante seguro también de que incluso ellos, quizá una vez lo hacen y luego alguien les dice que no lo hagan. Hay muchas más ventajas que desventajas, así que adelante”.

Frances Tiafoe no ve mucha desventaja en que haya más gente en las gradas, con el objetivo de atraer al tenis a aficionados de todos los ámbitos. Su compatriota Jessica Pegula ve un beneficio en que los influencers muestren la experiencia del Abierto de Estados Unidos, pero se pregunta si hay un punto de inflexión.

“Es difícil cuando ves videos así, cuando están tomando fotos y usando las luces para selfies”, dijo Pegula. “Hay gente ahí abajo tratando de rendir, y es su carrera y su trabajo. Parece un poco irrespetuoso. Creo que este año se ha pasado un poco, se siente así. No sé. Creo que puedo apreciar un lado de esto, pero creo que cuando tienes el otro lado literalmente interrumpiendo partidos, se vuelve un poco difícil”.

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FUENTE: AP