¡Preparen las trompetas! Edwin Díaz llega para iniciar su nueva etapa con los campeones Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Edwin Díaz se puso una gorra azul diferente y un jersey blanco con un número desconocido el viernes, cuando dejó formalmente a los Mets de Nueva York para unirse a los Dodgers de Los Ángeles.

El cerrador boricua Edwin Díaz habla en su presentación como nuevo pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, el viernes 12 de diciembre de 2025 (AP Foto/Ethan Swope) AP

Uno de los mejores relevistas del béisbol ha cambiado de equipo y de costa por un contrato histórico como agente libre, y los Dodgers confían en que el dominio habitual del boricua les permita estabilizar su caótico bullpen con su primer cerrador verdadero en cinco años.

¿Y la famosa música de entrada heráldica de Díaz? Eso también se mantendrá exactamente igual.

"Va a ser superemocionante cuando suenen las trompetas en Los Ángeles", dijo Díaz. "Va a ser especial".

Díaz dejó a los Mets después de siete años por un contrato de tres temporadas y 69 millones de dólares con los bicampeones defensores de la Serie Mundial, que tienen una plantilla multimillonaria.

"No fue fácil mudarme", dijo Díaz mientras hablaba en el pasillo de su nuevo vestuario en el Dodger Stadium. "Estuve jugando siete años en Nueva York. Me trataron muy bien. Me trataron genial. Elegí a los Dodgers porque son una organización ganadora. Estoy buscando ganar, y creo que tienen todo para ganar, así que elegir a los Dodgers fue bastante fácil".

Díaz ya era el relevista mejor pagado en las mayores la temporada pasada en Queens, donde el esbelto lanzador derecho apodado “Sugar” se convirtió en un favorito de los fanáticos por su talento y su coraje competitivo, así como sus apariciones características desde el bullpen al ritmo de "Narco", una electrizante melodía con trompetas.

A los Dodgers les encantó todo eso, incluso la música. El gerente general Brandon Gomes ya estaba pensando en una figura de acción con tema de trompeta.

"Al buscar agregar jugadores impactantes a lo que sentimos que ya era un club con calibre de campeonato, sentimos que Edwin era el ajuste perfecto", afirmó Gomes.

Consideró a Díaz "una superestrella desinteresada que encaja perfectamente en la cultura de nuestro vestuario. Lo ha demostrado una y otra vez. En los playoffs, tomará la pelota en la cuarta, quinta entrada, lanzará múltiples entradas para terminar un juego. Y es alguien que sentimos que es exactamente lo que necesitamos".

FUENTE: AP

