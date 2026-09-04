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Pratt impulsa 4 carreras en la victoria 10-7 de los Cerveceros sobre los Rojos

CINCINNATI (AP) — Cooper Pratt impulsó cuatro carreras, su máximo de la temporada, con un triple con las bases llenas y un rodado, Brice Turang conectó un doble de dos carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 10-7 a los Rojos de Cincinnati el viernes por la noche.

Cooper Pratt, de los Cerveceros de Milwaukee, celebra en el dugout después de anotar con un lanzamiento descontrolado de Sam Moll, de los Rojos de Cincinnati, en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster)
Cooper Pratt, de los Cerveceros de Milwaukee, celebra en el dugout después de anotar con un lanzamiento descontrolado de Sam Moll, de los Rojos de Cincinnati, en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Rhett Lowder fue víctima de un error que derivó en la decisiva quinta entrada de cinco carreras de los Cerveceros.

Lowder (6-9) permitió un sencillo abriendo la entrada al venezolano Jackson Chourio y dio base por bolas a Christian Yelich. William Contreras, también de Venezuela, bateó lo que parecía un rodado para doble matanza al campocorto, pero el dominicano Elly De La Cruz lo pifió y se llenaron las bases. Pratt conectó un triple pegado por dentro de la línea de primera base para vaciar las bases ante Sam Moll. Anotó con un lanzamiento descontrolado.

Los Rojos ganaban 6-4 en la tercera entrada después del cuadrangular de tres carreras del Eugenio Suárez, ante Shane Drohan. Suárez regresó tras convertirse en ciudadano de Estados Unidos, y su canción al acercarse al plato fue “God Bless the EEUU”, de Lee Greenwood. Fue su 21er jonrón de la temporada y lo empató con Ken Griffey Jr. en el noveno lugar de la lista de cuadrangulares del equipo, con 210.

Drohan lanzó cuatro entradas y permitió seis carreras con cinco hits, incluido el 14to jonrón de Matt McLain.

Chad Patrick (8-4) lanzó dos entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Trevor Megill consiguió su 26to salvamento en 28 oportunidades.

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