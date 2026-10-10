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Portugal suspende a Cristiano Ronaldo e inicia un proceso disciplinario tras abandonar al equipo

LISBOA, Portugal (AP) — La federación portuguesa de fútbol suspendió a Cristiano Ronaldo e inició un proceso disciplinario contra el jugador por abandonar al equipo.

La federación indicó en un comunicado el sábado que el caso fue remitido a su comité de investigación disciplinaria y que mantendrán sus conclusiones confidenciales hasta que se determinen.

El jugador de 41 años dejó la concentración de la selección de Portugal durante la ventana internacional tras una disputa con el nuevo entrenador, Jorge Jesus, por la falta de minutos de juego.

Portugal ganó los tres encuentros en los que Cristiano fue suplente sin ingresar o estuvo, y su reemplazo, Gonçalo Ramos, aprovechó la oportunidad anotando tres goles.

Cristiano Ronaldo cerró el parón internacional con una larga publicación dirigida a sus 679 millones de seguidores en Instagram, en la que pidió al seleccionador Jorge Jesus que reconociera su error al pedirle que calentara en la banda y luego no hacerlo entrar al campo contra Noruega. El técnico de Portugal no reconoció ningún error.

Cristiano escribió que esperaba una suspensión conforme al reglamento de la federación, pero prometió a sus aficionados que “tendremos uno o más partidos de despedida”.

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