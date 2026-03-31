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Portugal gana duelo de fogueo para Mundial, 2-0 a EEUU, que sufre 8ª derrota seguida ante europeos

ATLANTA (AP) — Francisco Trincão anotó a los 37 minutos, João Félix añadió un gol a los 59 y Portugal venció el martes 2-0 a Estados Unidos en un encuentro amistoso para propinarles a los coanfitriones del Mundial su octava derrota consecutiva ante rivales europeos.

Joao Felix, de la selección de Portugal, anota un tanto frente a Estados Unidos, durante un encuentro amistoso realizado el martes 31 de marzo de 2026 en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart)
Joao Felix, de la selección de Portugal, anota un tanto frente a Estados Unidos, durante un encuentro amistoso realizado el martes 31 de marzo de 2026 en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart) AP

Christian Pulisic, la máxima figura de la selección estadounidense, fue movido de una banda a la punta del ataque, pero no logró concretar un par de buenas oportunidades de gol.

Pulisic, quien jugó solo la primera mitad, no ha marcado en ocho partidos con la selección nacional desde noviembre de 2024 y tampoco ha anotado en 12 encuentros con el Milan desde el 28 de diciembre.

Mientras se prepara para coorganizar la Copa del Mundo, Estados Unidos ha sido superado 22-6 durante su racha de derrotas contra selecciones de Europa y no ha conseguido victorias ante equipos de ese continente en 10 partidos desde 2021.

El entrenador argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunciará su lista para la Copa del Mundo el 26 de mayo, y los estadounidenses disputarán sus últimos duelos de preparación ante Senegal cinco días después y contra Alemania el 6 de junio.

Estados Unidos debuta en la Copa del Mundo el 12 de junio ante Australia, se mide a Paraguay una semana después y cierra la primera ronda frente a Turquía el 25 de junio.

Ante una multitud de 72.297 espectadores, mayoritariamente favorable a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium, Portugal se puso en ventaja después de que el mediocampista local Weston McKennie desvió un pase difícil de controlar de Alex Freeman hacia Vitinha, quien filtró un balón para Bruno Fernandes.

Mientras los defensores Chris Richards y Auston Trusty se cerraban sobre el volante, éste dejó un pase de taco para Trincão, que controló y lo colocó más allá del alcance de Matt Freese y pegado al poste lejano para su tercer gol internacional.

Félix marcó su 12º gol internacional tras un tiro de esquina de Fernandes. Sin marca, apenas fuera del área penal, Félix conectó una media volea que entró tras dos botes y un impacto en el poste lejano.

Freese volvió a la portería después de que su racha de 12 duelos consecutivos como titular terminó cuando el exarquero número 1 Matt Turner jugó en la derrota del sábado por 5-2 ante Bélgica.

Portugal se prepara para un grupo mundialista con Congo, Uzbekistán y Colombia. Portugal no contó con su capitán Cristiano Ronaldo (lesionado de los isquiotibiales).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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