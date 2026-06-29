Portland adquiere al All-Star Ja Morant en canje con Memphis, confirma fuente AP

Ja Morant se dirige a Portland, después de que los Trail Blazers y Memphis acordaran el lunes canjear al base que hará que los Grizzlies aceleren su reconstrucción y le dará al dos veces All-Star la oportunidad de reactivar su carrera, según una persona con conocimiento del acuerdo.