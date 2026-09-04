¿Por qué preocupa en México el creciente uso de explosivos y coches bomba?

Una comisaría municipal, en la imagen superior, y otros edificios resultan dañados tras la explosión de un coche bomba la noche anterior en Ojocaliente, en el estado de Zacatecas, México, el lunes 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Eduardo Pesci) AP

La explosión del domingo por noche frente a la comisaría de policía de la ciudad de Ojocaliente, al noroeste de Ciudad de México, no causó muertos, pero el estallido de 200 kilos de explosivos provocó 11 heridos y daños en más de 60 viviendas del centro de la ciudad, dijo el viernes el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, de visita en Zacatecas junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tres personas han sido detenidas.

Estas son algunas claves para entender por qué los ataques con coches bomba preocupan aunque su impacto aún esté lejos del sufrido en el pasado por otros países como Colombia.

No, pero sí se han utilizado.

Victor Manuel Sánchez, profesor de la Universidad de Coahuila —que ha mapeado los coches bomba de las últimas décadas—, destacó un primer momento marcado por el atentado en Guadalajara en 1994 del Cártel de Tijuana contra uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, ahora condenado en Estados Unidos .

En torno al año 2010 hubo una segunda etapa en la que el más grave fue en la fronteriza Ciudad Juárez, con al menos cuatro muertos.

Más recientemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha liderado el uso de explosivos para expandir su presencia en el país. Las autoridades atribuyen a este grupo los dos atentados más recientes a comisarías de policía y en el centro de pequeñas ciudades: el de diciembre en el estado occidental de Michoacán, con cinco muertos , y el del domingo de Zacatecas.

¿Cuándo empezaron los cárteles a usar más explosivos?

Hace unos cinco años. Los lanzan desde drones para atacar a las fuerzas de seguridad o a grupos rivales o los entierran como minas para delimitar territorios.

En 2023, ocho bombas en un camino de Jalisco mataron a seis personas e hirieron a 14. Un mes después, el Ejército reconoció que era un problema creciente y ofreció sus primeras cifras: en cuatro años y medio había decomisado unos 2.800 explosivos en todo el país.

Al año siguiente las autoridades desactivaron casi 3.200 explosivos sólo en un estado, Michoacán, donde en 2025 una mina mató a ocho militares, uno de los eventos más letales de este tipo. Las autoridades no han ofrecido cifras nacionales recientes.

“Estamos viendo una constante intensificación de la violencia”, destacó Vanda Felbab-Brown, experta en crimen organizado de la Brookings Institution, un centro de estudios estadounidense.

¿Por qué utilizar coches bomba?

Para intimidar, generar presión al gobierno y sembrar terror en la población, coincidieron los expertos. La explosión del domingo en Zacatecas dañó más de 30 viviendas de una pequeña ciudad.

Carlos Pérez Ricart, profesor de Estudios Internacionales de la universidad mexicana CIDE, agregó que son una manera de llamar la atención e influir en las autoridades para negociar con ellas, sobre todo cuando los grupos se sienten asediados.

El general Arturo Medina, secretario de Seguridad de Zacatecas, dijo que tienen capturas de pantalla de mensajes donde criminales ofrecen pagos a agentes para que los dejen operar.

¿Se puede hablar de terrorismo en México?

México ha rehuido este término para evitar presiones externas y que su turismo o sus inversiones se resientan. Uno de los argumentos es que el terrorismo tiene fines ideológicos y los cárteles no.

Pero sí ha habido ataques contra civiles como las granadas lanzadas en la capital de Michoacán en las fiestas de la Independencia de 2008, que mataron a ocho personas e hirieron a decenas; o el incendio de un casino en el norte del país dos años después donde murieron 52 personas.

Ahora que la administración Trump utiliza esa designación para justificar acciones militares cuya legalidad es cuestionada dentro y fuera de Estados Unidos, muchos expertos son cautelosos.

Para Pérez Ricart, luchar contra los cárteles con métodos antiterroristas no funciona porque “la respuesta al terrorismo es la desaparición del enemigo” y en la política de drogas ese enemigo es todo un mercado ilegal.

¿Qué puede pasar ahora?

Los expertos consideraron que no se puede evitar que estos ataques sean utilizados políticamente por Trump, pero coincidieron en que México debería actuar más firmemente contra la corrupción de altos funcionarios, como los que estaban en el gobierno de Sinaloa, acusados por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

“El gobierno mexicano debe encontrar un delicado equilibrio entre hablar y analizar de forma objetiva la violencia y restarle importancia por motivos económicos… o por el deseo de evitar ataques militares de Estados Unidos”, dijo Felbab-Brown.

Una vía, agregó, sería más acciones conjuntas con Washington, no militares, sino para llevar a los responsables de la violencia ante la justicia.

FUENTE: AP