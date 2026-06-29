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Político destacado en Haití acusado de corrupción se reúne con juez para entrevista

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Un exembajador y miembro del ya disuelto consejo presidencial de transición de Haití compareció ante un tribunal para una entrevista con un juez el lunes, antes de enfrentar cargos de corrupción.

Smith Augustin se reunió a puerta cerrada con un juez que investiga acusaciones de que él y otros dos exmiembros del consejo exigieron más de 750.000 dólares al director del Banco Nacional de Crédito, de propiedad estatal, para asegurarle el puesto.

Las acusaciones contra Augustin, Emmanuel Vertilaire y Louis Gérald Gilles se hicieron públicas en octubre de 2024 por una agencia anticorrupción en un informe contundente.

Augustin no habló con los reporteros, pero su abogado, Mario Delcy, indicó que la reunión con el juez transcurrió bien y que Augustin estará disponible cada vez que las autoridades necesiten interrogarlo.

La Unidad de Lucha contra la Corrupción de Haití señaló en su informe que los tres exmiembros del consejo y el exdirector del banco, Raoul Pascal Pierre-Louis, enfrentan cargos penales por soborno y corrupción. Precisó que los sospechosos han negado las acusaciones.

Augustin se desempeñó anteriormente como embajador haitiano en la República Dominicana; Gilles es exsenador y Vertilaire es un exjuez de instrucción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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