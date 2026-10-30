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Policía rodea Corte Constitucional de Polonia tras protestas por suspensión de magistrado presidente

VARSOVIA (AP) — La policía rodeó el viernes el Tribunal Constitucional de Polonia, mientras decenas de manifestantes se reunían para protestar contra lo que perciben como la suspensión indebida del presidente del máximo tribunal por parte del actual gobierno.

ARCHIVO - El edificio del Tribunal Constitucional de Polonia en Varsovia, Polonia, el miércoles 20 de diciembre de 2017. (AP Foto/Czarek Sokolowski/Archivo)
ARCHIVO - El edificio del Tribunal Constitucional de Polonia en Varsovia, Polonia, el miércoles 20 de diciembre de 2017. (AP Foto/Czarek Sokolowski/Archivo) AP

La policía informó que detuvo a tres personas después de que algunos manifestantes vulneraran la valla del tribunal y otros lanzaran objetos contra los agentes.

El presidente polaco Karol Nawrocki, que volaba hacia Senegal, manifestó que hizo regresar el avión en que viajaba debido a la situación. “En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Estoy acortando mi vuelo a Senegal. Regreso”, escribió en X.

Los principales órganos judiciales de Polonia, incluido el Tribunal Constitucional, han sido un importante foco de disputa entre el actual gobierno proeuropeo y el principal partido de la oposición: Ley y Justicia (PiS), de filiación nacionalista-conservadora.

Críticos en Polonia y en la Unión Europea acusan a PiS, que gobernó el país entre 2015 y 2023, de imponer control político sobre instituciones judiciales clave, incluido el Tribunal Constitucional. Las reformas de PiS llevaron a que la UE impusiera multas a Polonia.

El actual gobierno de Donald Tusk llegó al poder en 2023 con la promesa de restablecer la independencia del poder judicial. Desde entonces, los esfuerzos del gobierno han sido bloqueados por el veto de dos presidentes consecutivos alineados con PiS, incluido Nawrocki.

La información sobre la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, se publicó en el sitio web del tribunal alrededor de las 6 de la tarde, hora local. El sitio web del tribunal dejó de funcionar poco después, por lo que The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las razones oficiales dadas para su suspensión.

Święczkowski se convirtió en presidente del Tribunal Constitucional bajo el gobierno de PiS, y Tusk lo ha acusado de impedir que jueces elegidos por la mayoría parlamentaria asuman sus cargos en el tribunal.

“El restablecimiento del Estado de derecho es nuestra obligación”, escribió el primer ministro Tusk en X el viernes por la noche. “Después de años de ausencia de legalidad bajo PiS, este es un proceso difícil, a veces doloroso, y requiere una acción decidida. No hay otra manera”.

Al hablar sobre el futuro del Tribunal Constitucional en Campus Polska en agosto, Tusk señaló que su gobierno tenía un plan para garantizar que el tribunal vuelva a estar integrado por jueces nombrados legalmente, al tiempo que reconoció que sus métodos quizá no sean del agrado de todos.

Políticos de PiS, actualmente la mayor fuerza de oposición, han criticado la suspensión de Święczkowski.

“Este es un ataque descarado y criminal contra el orden constitucional”, escribió en X el viernes por la noche el exministro de Justicia Zbigniew Ziobro. “Por eso hago un llamado a una resistencia que sea ruidosa, firme, solidaria y sin miedo”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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