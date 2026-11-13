Policía de Londres investiga al autor británico David Walliams por delitos sexuales

ARCHIVO - David Walliams posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película "The Choral" durante el Festival de Cine de Londres, el 12 de octubre de 2025. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) AP

La Policía Metropolitana indicó que había recibido varias denuncias de abusos ocurridos en el pasado tras la investigación conjunta publicada esta semana por ITV News y el periódico The Guardian.

Una mujer afirmó en los reportajes que Walliams la agredió sexualmente en su casa de Londres cuando tenía 15 años, y otras lo acusaron de haberlas manipulado cuando eran adolescentes.

La policía señaló que las denuncias presentadas en los últimos días son distintas que las reportadas por los medios. Sin embargo, los investigadores revisarán las noticias publicadas en busca de pruebas de otros delitos.

Walliams, de 55 años, ha negado las acusaciones y sostuvo que no ha infringido ninguna ley y que no es un depredador sexual.

“Estoy devastado de que algunas de las mujeres que conocí hace entre 10 y 20 años hayan expresado ahora dolor o enojo hacia mí", escribió Walliams en una carta a ITV y The Guardian. "Aunque es inevitable un desequilibrio de poder cuando una de las partes es famosa, abusar de ese poder es algo completamente distinto y es algo que yo nunca hice”.

Walliams es más conocido como cocreador y coprotagonista de “Little Britain”, un programa de sketches cómicos de televisión enormemente popular en la década de 2000, pero también es un reconocido autor de libros infantiles con unos 40 títulos publicados que han vendido más de 60 millones de ejemplares en todo el mundo, según su sitio web.

Varios libros, entre ellos “Gangsta Granny”, han sido adaptados a comedias dramáticas de la BBC y a producciones teatrales.

Los productores de “Fing!” —una próxima película basada en otro libro de Walliams— señalaron en un comunicado el martes que habían eliminado su aparición breve y que él “no tendrá ninguna participación en el estreno ni en la promoción de la película”. Figura acreditado como coguionista.

El distribuidor británico Sky declaró a Variety que retiraba la película. Angel Studios, el distribuidor en Estados Unidos, no respondió a la consulta enviada por correo electrónico por The Associated Press sobre sus planes para el filme.

Walliams fue apartado el año pasado por la editorial HarperCollins después que se presentaran acusaciones de conducta inapropiada. En ese momento se publicaron pocos detalles, pero The Guardian informó que existían preocupaciones sobre su comportamiento desde hacía años, incluida una acusación de que mantuvo una relación sexual inapropiada con una empleada subalterna.

La policía ofrece pocos detalles sobre nuevas denuncias

También fue juez durante una década en “Britain’s Got Talent”, aunque dejó el programa en 2022 tras disculparse por hacer “comentarios irrespetuosos” sobre concursantes que estaban audicionando.

La policía no nombró a Walliams, como es habitual cuando alguien no ha sido acusado formalmente, pero indicó que las denuncias involucraban a un hombre de unos 50 años y estaban relacionadas con el reportaje de ITV y The Guardian.

La Policía Metropolitana no indicó cuántas quejas recibió ni describió la naturaleza de las denuncias, ni dónde y cuándo se habría dicho que ocurrieron.

Los reportajes sobre la presunta conducta de Walliams se publicaron un día después que el actor y comediante británico Russell Brand fuera condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual. Ambas historias, en conjunto, generaron comparaciones y provocaron un examen más amplio sobre cómo celebridades han logrado eludir consecuencias por conductas sexuales indebidas en el Reino Unido.

Las denunciantes de Brand en el tribunal se presentaron tras una investigación conjunta de The Times y Channel 4. Desde su condena, más mujeres se han presentado para formular acusaciones en su contra, informó The Times. La policía también investiga otros dos casos en su contra.

The Guardian e ITV aseguraron que hablaron con más de 100 personas durante una pesquisa de tres años sobre Walliams.

Intento fallido de evitar que su nombre apareciera en los titulares

Walliams había solicitado una orden judicial para impedir que los medios lo identificaran, pero un juez rechazó la petición y afirmó que una medida legal de ese tipo será “una interferencia excepcionalmente grave” con los derechos de los medios.

Walliams había alegado que la publicación de acusaciones de conducta sexual indebida lo llevará a quitarse la vida, pero el juez Matthew Nicklin dijo que era responsabilidad de los servicios de salud mental velar por su seguridad.

Walliams no ha hablado públicamente desde que la historia se dio a conocer por primera vez el martes por la tarde.

La policía, por su parte, animó a cualquier víctima de delitos sexuales a presentarse.

“Sabemos que denunciar acusaciones de esta naturaleza puede resultar intimidante, pero hay agentes especializados disponibles para brindar apoyo, responder preguntas y guiarle a lo largo del proceso”, afirmó el superintendente detective Mike Cagney.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP