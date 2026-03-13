americateve

Policía investiga incendio en sinagoga de Holanda

LA HAYA, Holanda (AP) — Estalló un incendio en la entrada de una sinagoga en la ciudad holandesa de Rotterdam la madrugada del viernes, y la policía indicó que lo estaba tratando como un caso de incendio provocado.

La conflagración, que comenzó alrededor de las 3:40 de la mañana, se apagó rápidamente y nadie resultó herido, informó la policía en un mensaje en X en el que pidió a los testigos que se presentaran. De momento no ha habido arrestos.

Legisladores y organizaciones judías condenaron lo que calificaron de ataque antisemita.

“Esta es la manifestación física del antisemitismo: después de palabras y amenazas, ahora siguen acciones”, declaró Chanan Hertzberger, presidente del Consejo Judío Central.

“El antisemitismo ya no es un fenómeno marginal en Holanda; se está manifestando de manera cada vez más descarada. Ahora incluso hasta las puertas de nuestras casas de culto”, agregó Hertzberger.

El ministro de Justicia y Seguridad, David van Weel, expresó su apoyo a la comunidad judía.

“No debemos tolerar el antisemitismo, la intimidación y la violencia”, indicó el ministro en X, añadiendo que los judíos “deben sentirse seguros en Holanda”.

Las sinagogas de todo el mundo han estado en alerta y reforzando la seguridad desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra con Irán el 28 de febrero.

El ataque ocurrió un día después de que un ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Líbano estrellara un vehículo contra una sinagoga cerca de Detroit, Michigan, en lo que el FBI calificó como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía.

Ayman Mohamad Ghazali, que estaba armado con un rifle, fue abatido por el personal de seguridad después de embestir el Temple Israel en West Bloomfield Township, cerca de Detroit. Nadie resultó lastimado entre el personal de la sinagoga, los maestros y 140 niños del centro de cuidado infantil.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

