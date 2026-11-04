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Policía de Haití halla vehículo de salvadoreños desaparecidos

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — La Policía Nacional de Haití informó que encontró los restos calcinados de un vehículo en el que viajaban cuatro técnicos salvadoreños de aviación cuando fueron atacados hace más de dos semanas en una zona controlada por pandillas, pero no hay rastro de los hombres desaparecidos.

Un soldado salvadoreño en un vehículo blindado en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)
Un soldado salvadoreño en un vehículo blindado en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph) AP

El ataque del 18 de octubre llevó al presidente salvadoreño Nayib Bukele a enviar más de 2.000 soldados a Haití para ayudar a encontrar a los técnicos desaparecidos. Ese despliegue ha suscitado preguntas sobre quién está al mando de los soldados mientras trabajan junto a un esfuerzo internacional para sofocar a las pandillas que aterrorizan a la nación caribeña.

Las autoridades haitianas informaron tarde el martes que encontraron el vehículo en las afueras de la capital, en el vecindario de Santo, en la comunidad de Croix-des-Bouquets, que ha estado bajo el control de pandillas violentas, aunque la policía indicó que no encontró resistencia allí.

Las autoridades publicaron fotos del vehículo calcinado y señalaron que la operación, realizada temprano el lunes, fue llevada a cabo por la policía haitiana, la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU y tropas salvadoreñas.

La ONU ha dicho que las tropas salvadoreñas están operando fuera del marco de la fuerza de supresión de pandillas de la ONU y subrayó que deben cumplir el derecho internacional. El primer ministro de Haití ha dicho que las fuerzas extranjeras están bajo mando haitiano, pero Bukele no lo ha confirmado en el caso de los soldados salvadoreños.

En un comunicado publicado tarde el martes en X, Bukele invocó al héroe haitiano Jean-Jacques Dessalines y afirmó que quienes traicionaron al libertador “todavía existen en Haití” .

“Algunos son miembros de pandillas, otros financian a las pandillas o les suministran armas, y algunos entre ellos están haciendo todo lo que pueden para impedir que el pueblo haitiano obtenga su libertad”, escribió Bukele en creole haitiano.

Publicó el mensaje horas después de que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, hablara públicamente por primera vez desde el ataque, al afirmar que Haití está a cargo de cualquier fuerza extranjera en el país y que estas no están reemplazando al Estado.

Bukele prometió librar a Haití de sus “traidores”.

“Podemos ayudarlos a derrotarlos, pero no somos sus enemigos”, escribió. “Somos un pueblo con el mismo valor que ustedes. Debemos levantarnos, recuperar el control de nuestras comunidades y poner bajo nuestro control a quienes nos están haciendo soportar todo este dolor, todo este sufrimiento”.

Mientras la policía y los soldados haitianos, junto con fuerzas extranjeras, combaten a las pandillas en Puerto Príncipe y más allá, un líder de pandilla pidió diálogo.

Wilson Joseph, más conocido como Lanmò Sanjou y líder de la pandilla 400 Mawozo, le dijo a The Associated Press el lunes que escribió al secretario general de la ONU y solicitó que la organización despliegue una delegación en Haití para dialogar.

Joseph manifestó que le preocupaba la muerte de civiles dado el aumento de los enfrentamientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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