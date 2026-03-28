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Policía francesa frustra presunto atentado con bomba frente a banco en París

PARÍS (AP) — La policía francesa ha frustrado un presunto atentado con bomba fuera de un edificio del Bank of America en París, informaron las autoridades el sábado. Un sospechoso fue detenido y otro escapó.

Agentes de policía permanecen apostados frente al edificio del Bank of America en París, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Nicolas Garriga)
Agentes de policía permanecen apostados frente al edificio del Bank of America en París, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Nicolas Garriga) AP

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés) indicó a The Associated Press que ha abierto una investigación por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.

Los presuntos delitos incluyen tentativa de daños mediante incendio o por un medio peligroso, la fabricación de un artefacto incendiario o explosivo, la posesión y el transporte de esos dispositivos con la intención de preparar daños peligrosos, y la participación en una asociación delictiva terrorista.

Una persona fue puesta bajo custodia policial.

“Enhorabuena por la rápida intervención de una unidad de la prefectura de policía de París, que permitió frustrar durante la noche en París un acto violento de naturaleza terrorista”, indicó el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

“La vigilancia se mantiene en un nivel muy alto", añadió. "Felicito a todas las fuerzas de seguridad e inteligencia, plenamente movilizadas bajo mi autoridad en el actual contexto internacional”.

La emisora RTL, citando fuentes policiales, reportó que el incidente ocurrió a primera hora del sábado, cuando agentes vieron a dos sospechosos que llevaban una bolsa de compras cerca de las instalaciones del Bank of America en el 8vo distrito de la capital francesa.

Según RTL, uno de los sospechosos, que sostenía un encendedor, intentaba prender un dispositivo, y el segundo logró escapar. La prefectura de policía de París declinó hacer comentarios.

Nuñez señaló a principios de esta semana que, desde que estalló la guerra de Irán, las autoridades francesas han incrementado la protección personal de algunas figuras de la oposición iraní y han reforzado la seguridad en torno a lugares que podrían ser un objetivo, incluidos sitios vinculados a intereses de Estados Unidos y a la comunidad judía. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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