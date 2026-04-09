Policía con equipos antimotines bloquea marcha de trabajadores en la capital venezolana

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La Policía Nacional Bolivariana detiene a manifestantes que exigen mejores salarios, pensiones y prestaciones, impidiendo que continúen su marcha hacia el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de abril de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

Los agentes de la Policía Nacional se habían apostado desde temprano en calles y avenidas del centro de Caracas para impedir el paso de los manifestantes, quienes en parte de la ruta lograron superar en varias ocasiones las barreras. Pero los bloqueos fueron reforzados y la mayoría de los manifestantes apenas pudo acercarse a unos dos kilómetros de la casa de gobierno de Miraflores.

Los manifestantes exigían un aumento de salarios y pensiones dignas al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez luego de más de cuatro años sin incrementos del salario mínimo.

No hubo de inmediato reportes de heridos o detenidos en los forcejeos entre policías y manifestantes.

La marcha fue convocada por sindicalistas y estudiantes universitarios antes de que en la víspera la presidenta pidiese paciencia a los trabajadores de los sectores público y privado, cuyos salarios durante cerca de tres lustros no les han permitido cubrir sus necesidades básicas, mientras su gobierno trabaja para mejorar la economía del país.

Rodríguez prometió a los trabajadores un aumento salarial el 1 de mayo. No reveló el monto, pero explicó que se implementaría de manera tal que se evite un repunte inflacionario como el que siguió al último incremento del salario mínimo.

“Ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable”, afirmó la mandataria encargada. “Conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino”, aseveró. Muchos trabajadores del sector público subsisten con aproximadamente 160 dólares al mes, mientras que el año pasado un empleado promedio del sector privado ganaba alrededor de 237 dólares mensuales, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente.

El salario mínimo mensual de Venezuela de 130 bolívares (menos de un dólar al tipo de cambio oficial) no ha aumentado desde 2022, lo que lo sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de tres dólares al día establecido por el Banco Mundial y Naciones Unidas. Muchos venezolanos tienen dos o más empleos para mejorar sus ingresos, mientras el precio de una canasta básica de alimentos supera los 500 dólares mensuales, según el Observatorio. Como ha sido habitual en Venezuela en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas, el jueves también hubo una marcha organizada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela que se desarrolló cerca de la protesta de los trabajadores. No se registraron incidentes entre los manifestantes. FUENTE: AP